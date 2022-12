Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores. Pero sobre todo, son muy llamativos los eternos duelos entre Orestes y Rafa, dos chicos que están a punto de llevarse un bote millonario.

Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología (aunque estudiante de filosofía en la actualidad) es todo un prodigio en lo suyo. El concursante nos ha brindado momentos muy tensos, en los que su valentía y humildad han quedado retratadas. De hecho, muchos espectadores lo tildan de "ser demasiado buena persona".

Por el otro lado está Rafa, un sevillano de 32 años, periodista y muy amante de la lectura y de la música. Mucho más estratega que su rival, Rafa ha conseguido acumular más victorias que el burgalés desde que recaló por segunda vez en Pasapalabra, lo que lo convierte en el concursante con más probabilidades de alzarse con el codiciado bote.

El programa lidera cada tarde en su franja de audiencia y lo hace gracias al titánico duelo entre estos dos pesos pesados, la simpatía de su presentador, Roberto Leal y la de los invitados que acuden a ayudar a los dos concursantes.

La gran duda ahora es cuándo se va a repartir el bote. Algunos usuarios de Twitter aseguran que ya hay un claro ganador (dado que los programas se graban y no son en directo) y apuntan como fecha mediados de enero. Otros usuarios han dejado enigmáticos mensajes en los que concretan aun más la fecha. "Desde luegooooo el día 19 se acabó Pasapalabra para mí .....Se os ve mucho el plumero".

No obstante, antes de un evento gordo, como la conquista del bote o la expulsión de un jugador en la silla azul que lleva muchos programas (todos recordamos el duro momento en el que Jaime tuvo que abandonar el concurso), Antena 3 suele informar a sus seguidores en la cuenta oficial de Pasapaalbra que algo muy gordo está a punto de pasar e incluso anuncia la fecha concreta. Por eso, aquellos usuarios avispados han visto que si el programa explica que un jugador va a la silla azul y hay poco 'bombo' entonces ese continuará en el programa. Pero si empiezan a darle más 'espectacularidad' en el asunto, es fácil entender que algo muy gordo va a ocurrir.

Ahora, el programa ha sorprendido a sus espectadores con un casting en Madrid para buscar a nuevos concursantes. Algo que ha hecho saltar las alarmas entre los fans de Pasapaalbra, dado a que el bote podría entregarse cuanto antes. Y quizá debería, dado que muchos espectadores han mostrado su hartazgo por un duelo que parece no terminar. "Y asi cada dia. Siempre lo mismo, No veis que la gente ya esta aburrida?. Por muy facil que se lo pongáis a Orestes, de ahi no pasa. Cambiar las normas o regalarselo directamente. Aburre muchisimo".