Esta miércoles nos hemos levantado con una noticia que nos ha roto el corazón y es que tras meses de rumores sobre una posible crisis sentimental, que ellos mismos desmintieron apareciendo juntos y de lo más felices en la promoción de 'La última', Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han decidido poner punto y final a su historia de amor.

Una información que ha publicado la revista Lecturas en exclusiva y en su portada, dejándonos completamente sorprendidos porque hace unos días les hemos visto en multitud de medios de comunicación promocionando su serie y demostrando que había una gran química entre ambos.

Esta noche, Aitana ha aparecido en una cena navideña organizada por 'Yves Saint Laurent Beauté' y allí ha confesado que está "súper bien, pero me he puesto muy mala de una gripe". Sin más dilataciones se le ha preguntado por esta noticia y ella se ha mostrado de lo más sincera: "yo sabéis perfectamente todos que nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto".

La cantante ha dejado claro que "entiendo vuestro trabajo" viendo la insistencia de los medios en conocer de primera mano qué es lo que ha pasado entre ella y el actor, pero ha recalcado que "respecto a mi vida personal no voy a decir nada, es que yo no digo nunca esas cosas y no las voy a decir ahora".

De esta manera, la artista ha hecho gala de su educación, ha aguantado el tipo ante todos los medios de comunicación en uno de los días más complicados tras hacerse público -aunque ella no ha querido confirmar ni desmentir- su ruptura sentimental con Miguel.

La joven también ha acudido a una fiesta de Vogue Spain donde ha lanzado un 'grito de socorro'. "No me grabéis en casa porqué está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana hombres, a las cuatro de la mañana. Yo estoy sola y paso mucho miedo", se sinceraba la cantante con todo el respeto a los periodistas. Sin embargo, ellos insistían en preguntar sobre su ruptura obviando sus palabras, una situación que ha sido bastante criticada en las redes.

"Una chavala de 23 años suplica a la prensa que no hagan fotos de su casa porque hay tíos que identifican la zona y merodean por allí de madrugada. Respuesta de una reportera: "Para que no te persigamos tendrás que respondernos". Una extorsión en toda regla. Menudos buitres"

Una chavala de 23 años suplica a la prensa que no hagan fotos de su casa porque hay tíos que identifican la zona y merodean por allí de madrugada. Respuesta de una reportera: "Para que no te persigamos tendrás que respondernos". Una extorsión en toda regla. Menudos buitres. pic.twitter.com/m6r5vehS1u — PabloMM (@pablom_m) 15 de diciembre de 2022

"Como puede una chica a la que están jodiendo tanto ser tan respetuosa con las personas que la están jodiendo. Lo peor es que les va a dar igual y lo van a seguir haciendo", declaraba otro usuario.