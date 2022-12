La Navidad llenará con su magia toda la programación de RTVE del 22 de diciembre al 6 de enero. Este año, con los ingredientes que no pueden faltar en estas fiestas: la mejor música, el humor, la solidaridad y las citas tradicionales de estas fechas tan especiales. La programación se ha presentado hoy en el Teatro Real de Madrid, en un acto que ha reunido a cerca de treinta rostros de la cadena pública conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Estas navidades volverán a tener en La 1 el sabor de ‘MasterChef’. El talent culinario más exigente del mundo, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, abrirá de nuevo sus puertas a Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios. Junto a algunos participantes de ‘MasterChef Junior’ como asesores se enfrentarán a nuevos y divertidos retos gastronómicos.

El programa de cocina más famoso de la televisión en España ha lanzado una promo en el que la mayor sorpresa ha sido ver a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el delantal de Masterchef, mientras Florentino Fernández hacía una imitación de Mariano Rajoy.

Samantha Vallejo-Nágera no entiende la polémica de Patricia Conde en 'Masterchef': "Se lo pasó bomba"

Samantha Vallejo-Nágera también se pronuncia sobre las polémicas palabras de Patricia Conde sobre 'Masterchef'. La jurado del talent culinario asistió a la presentación de la programación navideña de TVE, en la que respondió al final del acto a las preguntas relacionadas con dicha controversia que realizó la prensa acreditada, entre la que se encontraba YOTELE.

"Tengo que decir una cosa: Patricia Conde ha sido una concursante increíble. A mí me pareció monísima. Es verdad que, cuando fue repescada, fue una de las personas a la que más ilusión le he visto. La verdad es que también la vi súper tímida e introvertida de lo que parece cuando la ves en sus programas, pero me ha encantado su personaje. Creo que ha disfrutado un montón cocinando y se lo pasaba bomba cuando presentaba los platos. Una ilusión y todo, y de repente… Son cosas que pasan a veces. Cuando estábamos en emisión, estaba en redes sociales feliz, enseñando su paso por el programa. En Vitoria también estaba encantada y, de repente, esta cosa… Es que no lo he llegado a entender", aseguró la chef del programa.

