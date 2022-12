Preocupación por el estado de salud de un concursante de la "Isla de las tentaciones". Tal y como él mismo ha reconocido, los problemas de estrés y angustia vividos en la villa del programa le pasaron factura en su cuerpo. "Está muy desmejorado", lamentan a través de las redes sociales algunos usuarios.

La isla de las tentaciones es un programa de televisión español emitido por Mediaset España. Se trata de una adaptación del formato británico "Love Island", y consiste en un reality show en el que un grupo de hombres y mujeres solteros conviven en una isla tropical durante varias semanas. Los participantes tienen la oportunidad de conocer y ligar con otros solteros, y al final del programa pueden decidir si quieren continuar con su relación o buscar a otra persona.

Durante la estancia en la isla, los participantes son sometidos a pruebas y tentaciones para ver cómo reaccionan ante situaciones de tentación. Algunas de estas pruebas incluyen la llegada de nuevos solteros a la isla, citas románticas con otras personas, y eventos especiales donde los participantes pueden ganar premios.

El programa ha sido muy popular en España, y ha generado mucha controversia debido a la naturaleza del formato y a algunas de las acciones de los participantes. Muchos críticos han argumentado que el programa promueve estereotipos de género y relaciones tóxicas, mientras que otros lo ven como una forma divertida y entretenida de pasar el tiempo. Sea como sea, La isla de las tentaciones ha tenido un gran impacto en la cultura popular española y ha sido uno de los programas de televisión más vistos en el país en los últimos años.

Uno de los que peor lo han pasado en la última edición del programa es Javi Redondo, barcelonés que acudió al programa con la que era su pareja del último año y medio, Claudia Martínez. "No lo he pasado muy bien", le reconoció a Sonia Barneda, mientras la presentadora le recordaba algunas de las palabras que él mismo había dicho: "Estoy desquiciado, no como, no duermo...".

De hecho, el propio Javi Redondo ha asegurado que llegó a perder 7 kilos. "Muchas veces pienso que fue mi culpa por no disfrutar más la experiencia. Yo prefiero querer así que poner los cuernos a mi novia en una piscina, que es lícito, no critico a nadie, opino sobre mí, pero no me me arrepiento del concurso que he hecho". admitió.