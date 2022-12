Desde que Cristina Porta ha entrado a formar parte del equipo de colaboradores de Sálvame le han llovido las críticas. No ha sido muy bien recibida en el programa porque muchos compañeros la consideran prepotente. Ha tenido especial tirantez con Alonso Caparrós, que sacó un tema sobre acoso en un programa anterior en el que coincidieron, con Miguel Friguenti, con el que la relación no es buena desde su participación juntos en Gran Hermano y también ha tenido roces con Lidia Lozano o María Patiño. Sin embargo, la periodista deportiva cuenta con el apoyo de sus seguidores que le recuerdan lo mucho que vale y le piden que nadie del programa la haga callar: "sigue siendo tú".

Hay dos cosas que no han sentado bien a las compañeras en Sálvame de Cristina Porta: que vaya de abanderada del periodismo y del feminismo. Gema López considera que tiene "muchos complejos" porque está todo el día recordando que ella es periodista y reconoció que no le gusta que todo lo enarbole bajo la bandera del feminismo.

Desde que Cristina Porta se sentó en Sálvame está teniendo que dar explicaciones sobre sus anteriores trabajos o parejas. Pese a la tensión en Telecinco, la colaboradora recibe muchos mensajes de apoyo en redes sociales. "Aparte de guapa elegante, educada eres sincera y consecuente con lo que dices", le escribe una chica. "Me encanta que no te calles y que defiendas siempre en lo que crees", añade otra.

La "guerra digital" con María Patiño

Entre todas las tensiones de Porta con sus compañeras, hay una que ya ha amenazado con demandar: María Patiño. Considera que su nueva compañera está orquestando una campaña de "hate" en redes sociales contra ella. "Sé cómo funcionas", le ha dicho. Han quedado en hablar el tema fuera de cámaras, pero Patiño se podría estar refiriendo a la cantidad de mensajes contra ella que se pueden leer en redes sociales a partir de la llegada de Porta a Sálvame. "Cristina no hagas caso a estas del Sálveme, no tienes que decir lo que ellas quieran... La Patiño ha cogido el puesto del pequeño dictador tú tienes más educación que ellas durmiendo. No entres donde la 'pestiño'", le escribía una seguidora.