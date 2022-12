Esta miércoles nos hemos levantado con una noticia que nos ha roto el corazón y es que tras meses de rumores sobre una posible crisis sentimental, que ellos mismos desmintieron apareciendo juntos y de lo más felices en la promoción de 'La última', Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han decidido poner punto y final a su historia de amor.

Una información que ha publicado la revista Lecturas en exclusiva y en su portada, dejándonos completamente sorprendidos porque hace unos días les hemos visto en multitud de medios de comunicación promocionando su serie y demostrando que había una gran química entre ambos.

Esta noche, Aitana ha aparecido en una cena navideña organizada por 'Yves Saint Laurent Beauté' y allí ha confesado que está "súper bien, pero me he puesto muy mala de una gripe". Sin más dilataciones se le ha preguntado por esta noticia y ella se ha mostrado de lo más sincera: "yo sabéis perfectamente todos que nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto".

La cantante ha dejado claro que "entiendo vuestro trabajo" viendo la insistencia de los medios en conocer de primera mano qué es lo que ha pasado entre ella y el actor, pero ha recalcado que "respecto a mi vida personal no voy a decir nada, es que yo no digo nunca esas cosas y no las voy a decir ahora".

De esta manera, la artista ha hecho gala de su educación, ha aguantado el tipo ante todos los medios de comunicación en uno de los días más complicados tras hacerse público -aunque ella no ha querido confirmar ni desmentir- su ruptura sentimental con Miguel.

La joven también ha acudido a una fiesta de Vogue Spain donde ha lanzado un 'grito de socorro'. "No me grabéis en casa porqué está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana hombres, a las cuatro de la mañana. Yo estoy sola y paso mucho miedo", se sinceraba la cantante con todo el respeto a los periodistas. Sin embargo, ellos insistían en preguntar sobre su ruptura obviando sus palabras, una situación que ha sido bastante criticada en las redes.

"Una chavala de 23 años suplica a la prensa que no hagan fotos de su casa porque hay tíos que identifican la zona y merodean por allí de madrugada. Respuesta de una reportera: "Para que no te persigamos tendrás que respondernos". Una extorsión en toda regla. Menudos buitres"

En Socialité han desvelado que su proyecto más importante juntos les ha pasado fractura. Pero el 1 de mayo apuntaron que la serie les estaba separando y estaba generando entre ellos una fuerte crisis. Además, él ha rechazado contratos de mucho dinero por esto y eso y eso le ha frustrado mucho. "Según hemos podido saber, Aitana rompió con él el día del estreno de la serie que han hecho junto, se armó de valor y le dijo lo que pensaba, pues ella quería romper desde hace más de un año. Él hizo el papel de su vida para fingir que, entre ellos, todo estaba bien. hora, si nos fijamos en las imágenes, ellos ni se miran. Atención a cómo actúan y las caras de circunstancia que ponen cuando los fans le piden un beso. Viendo estas imágenes con perspectiva, todo tiene otro sentido".

En Fiesta también han tratado este tema y han ido más allá, hablando incluso de un ataque de celos del actor. El periodista Aurelio Manzano ha contado en exclusiva en ‘Fiesta’ uno de los posibles motivos que desencadenó la separación del actor y la cantante. “Me hablan de una separación de hace más de dos meses”, ha comenzado diciendo. Según cuenta el colaborador hay algo que dinamita la relación, que ya estaba en estado crítico. “Ella va a una fiesta donde hay muchos futbolistas de primera línea y en esa fiesta se guardan todos los móviles. Por lo que Aitana está incomunicada durante toda esa noche”, asegura Aurelio.

Este sería el motivo por el que Miguel Bernardeu se “cogería un gran ataque de celos”. A partir de ahí, la rabia del actor los llevó a una bronca impresionante y es una de las razones por las que ya deciden romper la relación.