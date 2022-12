Laura Escanes no está pasando por su mejor momento. Desde su separación de Risto Mejide, la vida de la "influencer" ha dado un giro radical. Tal y como ha denunciando recientemente, se ha visto muy presionada por los paparazzi. "Qué miedo", llegó a decir en el programa "La resistencia", cuando el presentador, David Broncano, también afirmaba estar siendo atosigado por los fotógrafos.

Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación el pasado septiembre, tras siete años de separación. Además de muy buenos momentos, como ellos mismos se encargaron de recordar, durante este tiempo también llegaron a formar una familia, con el nacimiento de Roma hace ya tres años.

Ahora ambos deberán iniciar sus vidas por separado. Tal y como publicó El Periódico, diario perteneciente a Prensa Ibérica, grupo editorial del que también forma parte LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes pudo haber tenido una relación extramatrimonial con el youtuber Jagger, popular por sus vídeos y por su última participación en "La gran velada del año", el combate boxeo organizado por Ibai Llanos en el que batió al cantante David Bustamante.

Ahora, a juzgar por unas fotografías publicadas recientemente por una revista del corazón, todo apunta a que mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna.

En todo este tiempo la "influencer" ha sido seguida perseguida por los fotógrafos. De ello habló en "La resistencia", cuando David Broncano le preguntó a qué calle se había mudado ahora que no vivía con Risto. "¿Quieres la calle exacta?", preguntó ella, a lo que Grisom intervino sagaz: "Desvía un poco a la gente que va a la casa de Aitana, que vaya a la tuya", dijo, en clara alusión a la persecución que denunció estar sufriendo la cantante Aitana. "Qué fuerte eso, eh. Qué miedo", lamentó Escanes.

La exmujer de Risto Mejide también ha asegurado que sufre la continua persecución de la prensa del corazón. "En septiembre empecé a mirar pisos y me pillaron los paparazzi entrando en un piso piloto", lamentó, antes de asegurar que no entiendo los porqués de su atracción mediática. "No entiendo qué interés tiene cuando ya te han sacado una vez...".