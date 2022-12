La periodista Laura Madrueño, que actualmente forma parte del equipo de presentadores de 'El Tiempo' en Mediaset España, será la nueva presentadora desde Honduras de 'Supervivientes 2023', el popular 'reality show' con famosos que regresará próximamente a Telecinco con una nueva edición.

Según ha informado el grupo de comunicación, Madrueño se sumará así al equipo de presentadores de la nueva edición del concurso junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi.

Lara Álvarez, que ha conducido desde Honduras las últimas ocho ediciones de 'Supervivientes' y ha enlazado este año la presentación del 'reality' desde el país centroamericano con la de 'Pesadilla en El Paraíso' desde Jimena de la Frontera, "disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo", ha adelantado Mediaset..

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laura Madrueño forma parte del equipo de 'Informativos Telecinco' y está al frente del espacio 'El Tiempo' que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además, es colaboradora en programas como 'El programa de Ana Rosa' y 'Sálvame' y ha realizado reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios.

Gran apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora 'We Are Water Films', desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. En 2021 publicó su primer libro 'Somos agua', en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos.

Lara Álvarez se queda sin programa en Telecinco: “No son buenas noticias"

Pesadilla en el paraíso ha llegado a su fin. El reality que pretendía salvar la temporada de prime time de Telecinco entre septiembre y diciembre ha concluido sin cumplir expectativas y con diferentes cambios de dinámica y horarios que han descolado a una audiencia que no ha logrado conquistar.

Tras las primeras galas vino el primer golpe de realidad. Pero Telecinco no tiró la toalla con 'Pesadilla en El Paraíso'. A pesar de su rotundo fracaso en términos de audiencia, tanto en sus galas como en los debates y programas de access prime time, la cadena de Mediaset volvió a hacer un replanteamiento el reality por enésima vez para intentar relanzarlo. La última novedad impulsada, las galas en directo y la participación de los espectadores para expulsar a los concursantes, parece no han tenido el efecto esperado. La dirección presentó un nuevo as bajo la manga: la entrada de nuevos famosos de manera inminente. Pero nada. Esto tampoco ha servido para reflotar la audiencia del que iba a ser uno de sus reality estrella de la temporada.

La gala final fue un programa de despedidas, emociones y alguna polémica que la audiencia no ha dejado pasar por alto. Lara Álvarez ha tenido una emocionante noche en esta semifinal de 'Pesadilla en El Paraíso' y es que, al cerrar la granja, ella ha querido tener unas bonitas palabras con los concursantes, que han querido darle una sorpresa, y en especial se ha dirigido a Carlos Sobera.

"No puedo perder esta ocasión de despedirme. Trabajar siempre contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas", ha empezado diciendo Lara Álvarez a Carlos Sobera. "La complicidad que hemos conseguido en estos años me la llevo en lo más profundo del corazón y ojalá tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje a tu lado", ha añadido la presentadora. Unas palabras que han emocionado a Sobera, que no ha podido contener las lágrimas. Sobera, a su vez, se despedía de su compañera mostrándole todo su cariño. “Es una noche de despedida, también para ti compañera Lara. No sé si son buenas noticias...”, decía el presentador al conectar con ella que le respondía con una sonrisa enorme: “No son buenas noticias, son maravillosas”, ha asegurado sin disimular. “Te vas y me dejas”, lamentaba el vasco y la asturiana le llevaba la contraria: “Yo estoy contentísima. Son 108 días ya aquí, empezamos en verano, terminamos con las campanadas casi”, ha señalado. Unas palabras que no han pasado desapercibidas en redes sociales, dado que muchas voces han asegurado durante las últimas semana que la presentadora necesitaba un descanso. No es de extrañar dado que al poco de terminar supervivientes, dio comienzo su aventura en Pesadilla en el paraíso, por lo que apenas tuvo tiempo de desconectar.