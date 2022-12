Hay clásicos que nunca pasan de moda y piden a gritos nuevas versiones. Si bien muchas de las producciones más famosas de la historia tienen continuación, ya sea en forma de sagas o mediante ‘spin off’’, hay otras que mantienen al público en vilo durante mucho tiempo y tienen que conformarse con esa entrega.

En su lucha por seguir recuperando terreno entre el público, Netflix ha decidido traer de vuelta un clásico que, sin embargo, ha perdurado a lo largo del tiempo desde su estreno con nuevas producciones. La plataforma no ha tardado en cosechar sus frutos ya que, desde su estreno, esta serie ha conseguido que todo el mundo hable de ella a través de las redes sociales. Es por eso por lo que la empresa de logotipo rojo, al igual que sus análogas, apuesta por grandes desembolsos de dinero no solo en títulos originales con muchos años a su espalda.

1964 fue el año de estreno de la serie ‘La Familia Addams’, una producción que contó con 2 temporadas y un total de 64 episodios. Originalmente, la historia sale de unas tiras cómicas de Charles Addams -uno de los creadores de la serie- publicadas en el medio de comunicación ‘The New Yorker’. Los Addams son una familia un tanto estrafalaria compuesta por: la madre de la familia, Morticia -que además es vampiresa-, el tío Fétido, el mayordomo Lucas, Cosa -una mano con vida propia- y los hijos Pugsley y Miércoles.

A partir de la popularidad que tuvo la serie en su momento, siguieron lanzándose posteriores versiones, tales como las películas: ‘La Familia Addams? -1991-; ‘La familia Addams. La tradición continúa’ -1993-; y ‘La familia Addams: La reunión’ -1998-. Sin embargo, la última producción que ha visto la luz tiene tan solo unos días de vida y se ha estrenado en Netflix. ‘Miércoles’ se centra en los años de estudiante de Miércoles Addams, una de las hijas de Morticia.

Jenna Ortega, que ya había participado en otras producciones anteriormente, encarna a la protagonista de la serie. La actriz ha dado el salto a la fama gracias este papel, aunque hay algo en la trama de su personaje que no termina de convencer a sus seguidores -aunque parece que a ella tampoco-. Y es que el personaje de Ortega se ve envuelta en un triángulo amoroso con otros dos personajes masculinos; algo sobre lo que la actriz se ha pronunciado: "Tuve que aceptarlo, pero no creo que Miércoles hubiera estado en un triángulo amoroso. Les dije a los directores desde el principio que no quería”. Tal y como ella comenta, los directores le contestaron que “no iba a ser eso”.