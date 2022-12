Ana María Aldón protagonizaba el pasado fin de semana un momento de lo más surrealista en televisión al ser hipnotizada en directo, llevando a cabo una regresión que le hizo volver a vivir experiencias que ya tenía olvidadas. Entre otras cosas, la colaboradora aseguraba que se había sentido sola cuando dio a luz a su hijo José María y también recordaba el infierno que vivió en su casa cuando era pequeña.

Ahora, la diseñadora está feliz porque ha adquirido una casa y muy pronto empezará a hacer su vida en solitario, sin tener que compartir el mismo techo con José Ortega Cano. Europa Press ha intentado hablar con Ana María sobre la supuesta discusión que tuvo con su exmarido en el domicilio familiar, pero lo cierto es que nos ha vuelto a sorprender.

La colaboradora desviaba las preguntas sobre su supuesta bronca con Ortega y se mostraba de lo más cansada: "¿Otra vez?", eso sí, sacaba su lado más divertido y bromeaba con la prensa sobre los electrodomésticos que necesita para su nuevo hogar: "Pues necesito una lavadora. Tengo que lavar la ropa como todo el mundo ¿no?".

No obstante donde si habló es en Fiesta, el programa de Telecinco en el que colabora cada fin de semana. Una confesión de la diseñadora provocó un nuevo cisma entre ella y Ortega Cano. Ella confesó sentirse sola cuando nació su hijo porque él estaba en prisión, unas declaraciones que han sentado fatal al torero, hasta el punto de llamar al programa para quejarse. Su hermana, Mari Carmen, ha reaccionado y la colaboradora responde.

Unas declaraciones que provocaron la reacción de José Ortega Cano, su todavía marido y el padre de su hijo pequeño. A través de Beatriz Cortázar, el torero ha hecho saber a su mujer que no está de acuerdo con lo que ha contado tras la regresión sobre el momento en el que se convirtieron en padres cuando él estaba en la cárcel:

"Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito, que Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo, y que el aparthotel en el que estabas con tus hijos era muy digno, también que su cuñado era el que se encargaba de sus negocios, no tú".

Como era de esperar, Ana María no se ha tomado nada bien las palabras de su marido y de la familia de este a través de Beatriz Cortázar y ha explotado como hacía mucho que no veíamos. La diseñadora ha explotado al explicar lo que ella vivió mientras su por entonces pareja estaba en prisión:

"Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque yo a lo que me refería es que a que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre, ya me estoy cansando mucho a no tener derecho a nada, a no tener derecho a hablar de mi propia vida, igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado".