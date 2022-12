Hace unos días la revista Semana informaba que Joaquín Cortés se había instalado de nuevo en Madrid después de haber estado viviendo en Lisboa y haber sido desahuciado por llevar varios meses sin pagar el alquiler del hogar en el que vivía con su familia. Una noticia que nos llamaba especialmente la atención, pero que él mismo se ha encargado de desmentir -con matices- para nuestros micrófonos.

Joaquín ha zanjado la polémica de su desahucio y asegura para los micrófonos de Europa Press en exclusiva que "eso está más que solucionado ya". El bailaor se ha mostrado molesto con las informaciones publicadas y le ha querido restar importancia: "que yo estoy bien, sigo vivo, no estoy preso, no me han metido en la cárcel ni nada".

"Lo único que te puedo decir es que los abogados están ahí, la justicia está ahí y hacen ellos su trabajo y lo hacen muy bien. Ahora, al margen de eso, todo el mundo tenemos momentos buenos, momentos malos, son altibajos y eso es así, es la vida" añadía el artista. De hecho, asegura que está tan solucionado que va a volver a vivir en el país vecino: "yo me vuelvo a vivir ahí, así que fíjate tú el problema que hay".

Además del desahucio, el artista fue condenado a pagar 55.000 eruso al dueño del inmueble, pero Cortés prefiere no opinar al respecto: "estoy feliz, rodeado de mi familia, de los míos, preparando muchísimos proyectos para el año que viene".