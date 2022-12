Ana Soria y Enrique Ponce han demostrado con el paso del tiempo que la diferencia de edad no es un problema para ellos. En 2023, la pareja cumplirá tres años de novios, y es que pocos apostaban por su relación tras salir a la luz el romance que ambos mantenían. En menos de una semana, el torero cumplirá 51 años mientras que la joven estudiante ha cumplido recientemente los 25.

La pareja ha demostrado que pueden con las críticas y las habladurías, y a pesar de que durante un tiempo se han visto alejados de las redes sociales, Ana Soria no ha dudado en compartir el idílico verano que ambos han pasado en Almería junto a la familia y amigos de la futura abogada.

Rumores apuntaban que el 2023 podría ser el año en el que ambos dieran un paso más en su relación, pasando por el altar o incluso aumentando la familia, pero Sandra Aladro ha sido la encargada de confirmar que la pareja podría esperar un tiempo más. Y es que a pesar de que todo marcha viento en popa, la diferencia de edad sigue marcando distancias y Ana tendrá que terminar sus estudios antes de darse el 'sí, quiero'.

No obstante, la polémica parece que acompaña a la pareja en cada paso que dan. Tal y como adelantaban en Socialité, Enrique Ponce se ha estrenado en el mundo de la música con su nuevo disco. En su debut musical, dedica varias canciones a su exmujer, Paloma Cuevas. El entorno del torero asegura las letras de las canciones del disco son un claro mensaje a la modelo y diseñadora.

“Yo también sigo esperando si te esperas. Deja que pase y te enamore. No voy a darme por vencido, no me des la espalda, espera. El corazón tiene memoria y se acelera”, escribe Enrique Ponce en su canción ‘Espera’.

El torero habría empezado a preparar su disco en mayo de 2019, periodo en el que todavía estaba con Paloma Cuevas. Ahora, continúa con las dedicatorias a su expareja. “Para Enrique, el mal momento con Paloma era solo una crisis, él tenía la esperanza de arreglar las cosas con su mujer”, asegura el entorno del torero.

Pero esto no acaba aquí, el círculo más cercano de Enrique Ponce desvela que el verano 2019, él ya conocía a su actual pareja, Ana Soria. Pero públicamente la relación sale a la luz un año después.

Según cuenta la fuente cercana a Enrique Ponce, Ana Soria está “un poco obsesionada” con Paloma Cuevas. “Si hasta sigue a Villador en Instagram…”, desvela. Mercedes Villador, es la expareja de Luis Miguel, la actual pareja de Paloma Cuevas. Ambas se siguen en la red social y la única cosa que tienen en común es la exmujer de Enrique Ponce.