Días después de que José Ortega Cano desmintiese tajantemente que Ana María Aldón y él hubiesen tenido una fuerte bronca tras la regresión por hipnosis en la que la colaboradora confesó lo sola que se había sentido después del nacimiento del hijo que tienen en común, unas declaraciones de la hermana del torero, Mari Carmen, acusando a su excuñada de "ensuciar en televisión el apellido Ortega Cano" han vuelto a desatar la polémica.

"Ahora entiendo lo que ocurrió en mi casa cuando salí de aquí. No lo voy a contar, pero ahora sí que me cuadra lo que me le me dijeron cuando llegué a casa, tiene mucho que ver con eso. Yo el otro día no conté la vida de nadie, fue contar mi experiencia sin ensuciar a nadie" reaccionaba Ana María, confirmando así que el diestro y ella sí tuvieron una conversación en la que, aunque su exmarido no le pidió que se fuera de casa como se ha dicho, sí hubo una palabra más alta que otra y quizás algún reproche relacionado con el hecho de que esté "ensuciando" el apellido Ortega en los platós: "No lo voy a contar, pero no fue grato" ha recnocido.

Justo en ese momento, indignada porque se la haya nombrado y negando que haya hablado mal de la que fuera su cuñada, Mari Carmen Ortega Cano entraba en directo en el programa: "Lo que dije es que ya estaba manchado el nombre de la familia y no iba a intervenir. Pero yo la respeto y la respetaré siempre, es la madre de mi sobrino. Yo me he llevado genial con Ana María. No he hablado de ella a su espalda jamás, pero ya está bien. La familia Ortega Cano nos hemos dedicado a trabajar y a luchar y no tengo por qué estar cada semana involucrada ahí".

Ana María, intentando mantener la calma, ha dejado claro que ella no ha hablado de la familia de Ortega Cano, "sino de mi familia, de la que tengo con mi marido". "Yo no estoy tirando el apellido de tu familia por los suelos. ya sabes que habla todo el mundo y no desde que estoy yo, de antes. Ha hablado tu hermana, el nieto de tu hermana y la madre que los parió, coño" ha añadido cada vez más enfadada.

Ha sido entonces cuando Mari Carmen, muy nerviosa, ha intentado zanjar la discusión con un duro reproche a Ana María: "Tú eres perfecta y los Ortega Cano somos lo peor. No quiero hablar contigo. No me he metido nunca en lo que hace mi hermano ni me voy a meter, tú habla lo que tengas que hablar, pero si nos ponemos a hablar todos, nos ponemos a hablar todos".

Una 'advertencia' que ha caído como un jarro de agua fría en la gaditana, que a gritos ha preguntado a su excuñada si la estaba "amenazando". "Estoy cansada porque en ningún momento he hablado mal de Mari Carmen y ha dicho que soy yo quien está tirando por los suelos el apellido Ortega Cano".

Una tensa pelea que ha terminado con Mari Carmen insistiendo en que ni ha hablado ni hablará mal de Ana María nunc y con la colaboradora mordiéndose la lengua antes de asegurar que los Ortega Cano "han tenido suerte conmigo". ¿Tirará de la manta y, ahora sí, decidirá "ensuciar" el apellido del torero?