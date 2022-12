Enterarse que uno de sus íntimos amigos, Hugo Arévalo, había iniciado a sus espaldas una relación con Tamara Falcó cuando él estaba intentando reconquistarla, supuso para Íñigo Onieva un jarro de agua helada. Tanto es así que, dolido y muy enfadado, el ingeniero no dudaba en arremeter contra el nuevo amigo especial de la marquesa de Griñón en un chat que comparten con el resto de su pandilla. "Sucia rata", "trepa", "tóxico", "inseguro", "acomplejado", "nuevo rico" o "interesado" son solo algunos de los descalificativos que el ex de la socialité ha dedicado a su incipiente novio, al que acusa de "alta traición" y se "haberse saltado todos los códigos de la amistad" al haber 'ligado' con la hija de Isabel Preysler aprovechando lo "vulnerable" que estaba tras su ruptura.

Un mensaje que no tardaba en filtrarse a la prensa y tras el que Íñigo, 'arrepentido', escribía de nuevo en el chat para disculparse por sus formas, reafirmándose en todo lo que piensa de Hugo, al que además no ha dudado en lanzar una advertencia: "He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme, fruto del dolor, y me retracto de ese tono. Lo siento por ello y pido disculpas. No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada respecto a la clase de tipo que eres. Espero que la cuides y no le hagas daño y vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social" escribía.

Más tranquilo que en sus últimas apariciones y confesando que no tiene "nada que decir" porque "lo único más que tenía que decir" ya lo dijo en el chat de sus amigos este fin de semana, Íñigo ha evitado pronunciarse sobre la relación de Tamara y Hugo, aunque no ha podido contener la risa cuando le hemos preguntado si confía en las intenciones del que era su amigo y si cree que se ha acercado a la marquesa de Griñón por interés: "No tengo nada más que decir gracias" ha zanjado amablemente.

Discreto, e insistiento en que "ya lo he dicho todo y por mucho que sigas preguntando no voy a decir nada", el ingeniero ha dado la callada por respuesta a los rumores acerca de una infidelidad de Hugo a Tamara el pasado 18 de noviembre con una amiga suya precisamente en la discoteca en la que trabaja, 'Lula Club'.