Telecinco está de estreno con su nuevo concurso, 25 palabras, presentado por Christian Gálvez y que se enfrentaría con Pasapalabra.

El espacio, basado en un popular juego de mesa, se compone de tres rondas en su versión original. En la primera, a un miembro del equipo se le muestra una lista de cinco palabras que sus compañeros deben averiguar en un máximo de 45 segundos. El presentador les permite utilizar 23 palabras clave, pero solo puede participar el equipo que realice la oferta más baja. El ganador de la ronda se lleva 250 puntos.

El presentador se ha reunido con varios medios de comunicación en una cita online y ha explicado que, tanto él como la productora con la que trabajan, han depositado “muchísima energía e ilusión” en este nuevo proyecto: “Estamos con muchísimas ganas”, decía.

Explica que él y su equipo se han dejado la piel en hacer un formato redondo y que “la pasión, la perseverancia, el tesón y las ganas de que la gente juegue” han sido los puntos clave que les han acompañado en todo el proceso de adaptación de este formato.

Pero no es la única sorpresa de la parrilla. A las 19.00 también llegará a las pantallas de la cadena de Mediaset Reacción en cadena, concurso presentado por Ion Aramendi en el que dos equipos rivales compiten en pruebas sucesivas para resolver cadenas de palabras mientras van acumulando dinero.

"Resolver cadenas de palabras con una relación que las une: este es el reto al que se enfrentarán los dos equipos participantes de ‘Reacción en cadena’, adaptación española del concurso de éxito internacional ‘Chain Reaction’ que conducirá Ion Aramendi en Telecinco a partir del próximo 19 de diciembre de lunes a viernes, a las 20:00 horas.

Diversión, tensión y un bote diario de más de 150.000 euros en juego serán los principales ingredientes del programa, en el que los integrantes de cada equipo pondrán a prueba su capacidad de relacionar palabras más o menos complejas, sus reflejos, su serenidad y la complicidad con sus compañeros de grupo con un doble objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero en sus marcadores e intentar alzarse como ganadores en cada entrega del concurso.

Incómoda conexión en directo

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' entrevista a Ion Aramendi y Christian Gálvez en el día del estreno de sus nuevos programas en Telecinco: 'Reacciona en cadena' y '25 palabras', respectivamente. La periodista no puede esconder su alegría al conocer los detalles de los concursos, promete que los va a ver a partir de las 19:00 horas y, tras esta confesión, se ha topado con la recriminación de Ana Terradillos...

Ana Rosa confiesa estar "encantada" con la aparición de dos nuevos concursos en Telecinco. La presentadora no esconde su interés por este tipo de formato y hace una promesa a sus compañeros Ion Aramendi y Christian Gálvez: "Esta tarde me tenéis en el sofá viendo vuestros programas". Luego, antes de despedirlos, la presentadora le dice a sus compañeros: "Os deseo mucho éxito, que disfrutéis y que al día siguiente tengamos alegrías".

El problema para Ana Rosa llegó unos segundos después, cuando apareció en pantalla Ana Terradillos y su primer comentario fue un tirón de orejas a nuestra presentadora: "A ver cómo te repartes tú para ver todo...". La presentadora del programa de tarde 'Cuatro al día' reclama a su compañera que no vaya a ver su directo: "No lo iba a decir, pero no podía aguantarme, tienes que repartirte entre todos...".

Ana Rosa, con una sonrisa tras escuchar a Terradillos, comenta: "Estaré zapeando, qué quieres que te diga Ana, te pondré los cuernos que está de moda". Terradillos, que no puede evitar reír al escuchar la justificación de su compañera, termina diciendo: "Bueno, hoy te lo perdono, pero luego ya tú eliges".