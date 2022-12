Íntimo amigo de Tamara Falcó desde hace años, aunque su relación en la actualidad no atraviese por su mejor momento, Boris Izaguirre ha sido el último en pronunciarse sobre la amarga polémica en la que se ha visto inmersa la hija de Isabel Preysler tras hacerse públicos los mensajes que Íñigo Onieva envió a su nueva ilusión, Hugo Arévalo, a través de un chat de amigos que tienen en común.

En ellos, su exprometido no duda en arremeter contra su nueva pareja, a la que tacha de 'traidor', 'sucia rata', 'topo', 'acomplejado, 'trepa social' o 'nocivo' entre otros descalificativos que no dejan precisamente al amigo especial de Tamara en buen lugar.

Una actitud la de Íñigo que Boris no ha dudado en censurar, aprovechando la ocasión para pedir prudencia en las informaciones que se están dando sobre la incipiente ilusión de la marquesa de Griñón ya que, de seguir así, podría acabar incluso antes de consolidarse: "Me parece que deberíamos ser todos un poco más cautelosos con este tipo de cosas porque no sabemos si de repente, por querer manifestar exceso de mimo, podemos estar fastidiando más la cuestión".

"Lo que hizo ella cuando ha roto con Íñigo Onieva de una manera tan pública y tan de frente, y la hazaña que todo eso fue, no puede convertirse en una condena ni en una amenaza sobre ella" explica, pidiendo, "si es posible, dejarla tranquila porque ella tiene todas las herramientas posibles para solucionar ese y cualquier problema al que tenga que enfrentarse".

Por ello, y aunque confiesa que no ha visto los mensajes que Íñigo mandó a Hugo, ha dejado entrever que tanto la actitud del ex de Tamara en esta polémica, como la de los medios de comunicación al darle tanto eco al asunto, le parece infantil: "Yo creo que de verdad, no sé, crezcamos todos un poquito más. Cualquiera que pase entre ellos es una cuestión de ellos, pero nosotros tenemos que estar un poquito más serenos".

Para Tamara confianza plena porque, como asegura, "todo lo hace bien y siempre lo hace bien", por lo que, está convencido, también saldrá airosa de este escándalo.