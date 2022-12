Tamara Falcó vuelve a acaparar todos los titulares de la actualidad rosa - desplazando como grandes protagonistas del momento a Alba Carrillo y Jorge Pérez - después de que se haya filtrado que tiene una nueva ilusión, de nombre Hugo Arévalo, y amigo tanto suyo como de Íñigo Onieva desde hace tiempo. Tal y como ha confirmado la marquesa de Griñón, ha tenido "alguna que otra cita" con el exitoso empresario y, por lo que parece, esta incipiente relación a la que ninguno quiere poner "etiquetas" por el momento, marcha viento en popa a toda vela.

Una historia de amor que da sus primeros pasos y a la que el ex de Tamara no ha reaccionado del todo bien. Dolido, traicionado y sobre todo muy enfadado, Íñigo no ha dudado en arremeter contra Hugo en un chat de amigos en el que están ambos, tachándolo de 'sucia rata', 'trepa', 'persona acomplejada y tóxica','topo', 'inseguro' o 'interesado' entre otras lindezas. Además, le acusa de haberse 'aprovechado' de que la hija de Isabel Preysler estaba vulnerable tras su ruptura para conquistarla a sus espaldas, 'saltándose a la torera' todos los códigos de la amistad.

Un culebrón del que todavía estamos viviendo sus primeros capítulos y sobre el que ahora se pronuncia la hermana de Tamara, Xandra Falcó. Estupefacta porque no tenía ni idea, la marquesa de Mirabel confiesa que la diseñadora no le ha comentado nada de su nueva ilusión con Hugo Arévalo: "No me he enterado, la verdad".

Por ello, y aunque asegura que la apoya en todo porque es "maravillosa, simpática, alegre, siempre está ahí cuando la necesitamos y nos queremos muchísimo", prefiere no 'meter la pata' hablando de un romance del que no sabía nada y evita hablar de este tema: "Yo quiero que Tamara siga siendo feliz que es lo importante, pero no me he enterado absolutamente de nada y eso se lo tenéis que preguntar a ella".

Con una sonrisa, además, Xandra ha declinado pronunciarse sobre el enfado de Íñigo Onieva, de quien guarda silencio cuando le preguntamos si le sigue teniendo cariño y si entiende su actitud con Hugo tras hacerse pública su incipiente relación con Tamara.

Íñigo Onieva, incapaz de contener la risa

Enterarse que uno de sus íntimos amigos, Hugo Arévalo, había iniciado a sus espaldas una relación con Tamara Falcó cuando él estaba intentando reconquistarla, supuso para Íñigo Onieva un jarro de agua helada. Tanto es así que, dolido y muy enfadado, el ingeniero no dudaba en arremeter contra el nuevo amigo especial de la marquesa de Griñón en un chat que comparten con el resto de su pandilla. "Sucia rata", "trepa", "tóxico", "inseguro", "acomplejado", "nuevo rico" o "interesado" son solo algunos de los descalificativos que el ex de la socialité ha dedicado a su incipiente novio, al que acusa de "alta traición" y se "haberse saltado todos los códigos de la amistad" al haber 'ligado' con la hija de Isabel Preysler aprovechando lo "vulnerable" que estaba tras su ruptura.

Un mensaje que no tardaba en filtrarse a la prensa y tras el que Íñigo, 'arrepentido', escribía de nuevo en el chat para disculparse por sus formas, reafirmándose en todo lo que piensa de Hugo, al que además no ha dudado en lanzar una advertencia: "He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme, fruto del dolor, y me retracto de ese tono. Lo siento por ello y pido disculpas. No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada respecto a la clase de tipo que eres. Espero que la cuides y no le hagas daño y vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social" escribía.

Más tranquilo que en sus últimas apariciones y confesando que no tiene "nada que decir" porque "lo único más que tenía que decir" ya lo dijo en el chat de sus amigos este fin de semana, Íñigo ha evitado pronunciarse sobre la relación de Tamara y Hugo, aunque no ha podido contener la risa cuando le hemos preguntado si confía en las intenciones del que era su amigo y si cree que se ha acercado a la marquesa de Griñón por interés: "No tengo nada más que decir gracias" ha zanjado amablemente.