Jorge Javier Vázquez es, sin lugar a dudas, uno de los famosos más activistas en favor de los derechos LGBTQIA+ de España. El catalán no solo habla abiertamente de su homosexualidad, sino que empuja para que se reconozcan los derechos del colectivo y tratar de frenar la violencia contra ellos. Lo que pocos sabían hasta ahora, que él mismo lo ha reconocido, es que su orientación sexual fue un tema muy delicado en su hogar. "Alguna vez escuché a mi padre decir que prefería un hijo muerto que maricón", ha reconocido.

Jorge Javier Vázquez es un famoso presentador de televisión y radio español. Nació en Badalona, Barcelona, en 1970 y desde entonces ha participado en muchos programas de televisión y radio, siendo uno de los presentadores más populares y conocidos de España.

Vázquez es conocido principalmente por su trabajo en el programa "Sálvame", un magazine de actualidad y entretenimiento emitido por la cadena de televisión española Telecinco. En este programa, Vázquez presenta y dirige la mesa redonda formada por un grupo de colaboradores que debaten y comentan los últimos acontecimientos de la prensa del corazón. Además de "Sálvame", Vázquez ha participado en otros programas como "GH VIP", "Supervivientes" o "Gran Hermano".

Además de su carrera como presentador, Vázquez es también un escritor y actor. Ha publicado varios libros, entre ellos una biografía y varias novelas. También ha participado en algunas obras de teatro y ha aparecido en algunas películas y series de televisión.

Esta dura confesión la ha hecho en 8tvcat, en una entrevista con Gabriel Rufián. Fue allí donde Jorge Javier habló abiertamente de cómo se había tomado su padre su homosexualidad. "En mi casa, alguna que otra vez, escuché por parte de mi padre 'prefiero un hijo muerto que maricón'", afirmó, antes de explicar que cree que esa situación se podría haber reconducido. "Pero luego, estoy convencido de que, siendo como era, si yo hubiese tenido una charla con él, lo habría aceptado. Pero no lo hice, ni se me pasó por la cabeza", se sinceró.

Ante esta situación, Gabriel Rufián le preguntó si su padre había sabido de su orientación sexual. "Él lo sabía, pero tampoco me lo dijo. Se murió con 59 años, muy joven, y hubo un momento de su vida que ya no me preguntaba ni por novias ni por hijos", zanjó.

Esta no es la primera confesión de este calado sobre su vida que hace Jorge Javier. Recientemente, en una entrevista con Gemma Nierga, afirmó que había estado enganchado al alcohol. . "Mi vida del ocio siempre ha estado relacionada con el alcohol y mi vida sexual", afirmó. "Es que yo me he acostado pocas veces sobrio con alguien", abundó sobre el tema

Jorge Javier Vázquez afirmó también que había puesto el asunto en manos de una psicóloga, que le prohibió consumir alcohol. "Llevo desde julio", aseguró. "¿Sin beber?", repreguntó la entrevistadora. "Y sin lo otro", contestó entre risas el presentador de "Sálvame".