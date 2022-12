First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. Sin embargo, esta vez la sorpresa la ha dado una cara conocida para el público dado su bagaje en la televisión.

Jorge Javier Vázquez, reconocido presentador, ha acudido al plató para presentar su nuevo libro, ‘Antes del Olvido’, con el que ha entrado entre las manos antes de que Sobera le recibiera con un abrazo. “Me da un poco de vergüenza entrar”, comentó el invitado al ver a Matías Roure al otro lado de la barra. “A ti te envié el libro”, comentó Jorge Javier ante la pregunta de Roure sobre para quién era el libro. “Lo tengo en casa, pero aun no me lo he leído. Está en la cola”, confesó el camarero. “Yo casi que prefiero que no lea lo que he escrito sobre él”, comentó el presentador de Sálvame, que quiso destacar que “First Dates es su programa favorito. Estoy totalmente enganchado, lo veo con mi madre”. Fue durante uno de aquellos visionados en los que la madre se dirigió a su hijo para decirle que “se tenía que echar un novio como Matías”. “Se me disparó la imaginación y entonces escribí sobre ti algo que me gustaría que sucediera”, aclaró Vázquez.

‘Antes del Olvido’ nace, tal y como su autor ha comentado, “del año y medio más terrible de su vida”. Jorge Javier ha explicado a Sobera que es el primero de sus libros que no ha dejado leer a su familia antes de publicarlo, ya que no quería que le censurasen. “Sabes qué dijo mi madre cuando lo leyó?”, comentó el presentador. “No sabía que eras tan porno”.