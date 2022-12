Lo que se vivió ayer en el Deluxe no fue normal. El programa, famoso por sus entrevistas a gente del mundo del famoseo, ayer se dedicó única y exclusivamente a los tertulianos. Y claro, eso saltó por los aires.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Pero ayer, en el Deluxe, Matamoros y Belén Esteban fueron los encargados de sentarse en el polígrafo. Sin embargo, la ex de Jesulín quedó en un segundo plano cuando el ex superviviente abandonaba el plató por unas feas palabras de Laura Fa. La colaboradora le dijo a Kiko que su novia "no tenía el cerebro desarrollado porque no tenía ni 25 años", a lo que éste le contestó que "su pareja tiene menos de adolescente que ella de lista". "No digo que no exista el amor, digo que son relaciones basadas en una desigualdad que no es buena para ninguna de las dos partes. Para mí hay una desigualdad y unos roles que no benefician a la pareja", agregó fa, lo que provocó el abandono del tertuliano.