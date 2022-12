Las plataformas de contenido audiovisual saben aprovechar el tirón de la Navidad para estrenar y colocar en lo más alto de su catálogo todo tipo de producciones ambientadas en estas fechas y dirigidas para todos los públicos. Hay quien decide elaborar sus propias listas dejando bien claro cuáles prefieren ver, aunque otros se dejan llevar por las recomendaciones que hace precisamente Netflix. No es su única estrategia para fidelizar a sus usuarios, pues suelen estrenar nuevos títulos relacionados cada año para no perder suscriptores. Algunos usuarios, incluso, apuestan por compartir sus objetivos para ofrecer alternativas a aquellos que no tienen tiempo para hacerlo.

La infinidad de películas que conviven en el catálogo con esta temática dejan espacio de sobra para elegir la que mejor se amolde a los gustos de cada uno, aunque hay algunos títulos que, bien por ser clásicos o bien por ser nuevos, acaban destacando. Ahora, la plataforma de color rojo ha lanzado a tan solo una semana de Noche Buena una lista con todas las producciones de las que los usuarios podrán disfrutar con temática navideña.