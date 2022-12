El programa "El Hormiguero" recibió en su plató a los protagonistas del duelo más emocionante de la televisión, los concursantes de “Pasapalabra”. Rafa Castaño y Orestes Barbero contestaron a las preguntas de Pablo Motos que todo el mundo quería conocer, como si se picaban cuando ganaba el otro. "No, para nada, nos llevamos muy bien y los dos buscamos lo mismo, es difícil encontrar dos concursantes tan iguales y a la vez tan distintos", contaba Rafa.

Entre las curiosidades que los concursantes le comentaron al presentador estaba el que Rafa comentase que había llegado a estudiar "12 o 14 horas al día" para ponerse al nivel de Orestes. Un nivel que, como aseguró, "ya he reducido a dos o tres horas, y en los ratos libres". Además, mostró en el programa una aplicación que ambos utilizan para prepararse para el programa. En este sentido, Orestes aseguró que "no dejo que el programa monopolice mi vida; voy a clase, los exámenes que puedo los hago". El concursante aseguró que, "ya no me doy panzadas de estudio", teniendo como claves el tener una cultura general y un léxico amplio.

Motos llegó a preguntarles si habían llegado a pactar, teniendo en cuenta que el bote ya roza los dos millones de euros. "Una cosa es lo que se te pasa por la cabeza y otra lo que se trata abiertamente, es muy diferente", señaló Orestes, mientras que su compañero afirmó que "siempre le digo a Orestes que, si se lo lleva él, todo para él porque se lo merece". Eso sí, destacó que "me gustaría llevármelo a mí, claro".

Palabras absurdas

Otra de las cuestiones a las que hizo referencia el conductor de "El Hormiguero" era lo que sentían cuando les quedaba tan solo una palabra para completar el Rosco. “Depende del caso, a veces la palabra es tan absurda que no tienes ni idea y no te importa”, aseguraba Orestes, mientras que Rafa explicó que "a veces nos pasa que nos sabemos las 25 palabras del otro y se pasa aun peor porque piensas que el otro se la sabe y que ya no tienes más oportunidades”.

Y cerca han estado los dos concursantes de convertirse en millonarios y en varias ocasiones. Orestes tiene muy clavada una palabra que le dejó sin completar el Rosco, que fue "doxografía"'. Tal y como explicó, "la he tenido en mente por estudiar filosofía y humanidades, pero en ese momento me quedé en blanco", recordó.