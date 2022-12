¿Qué hay realmente entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra? ¿Una buena amistad fruto de las diferentes colaboraciones que han hecho en los últimos años o algo más? ¿Es el colombiano el 'culpable' de la ruptura entre la cantante de '11 razones' y Miguel Bernardeau? Eso se rumorea desde que hace unos días se confirmó que la triunfita y el actor habían emprendido caminos separados después de cuatro años de relación.

Tal y como han revelado 'Las Mamarazzi', Aitana y Yatra tuvieron un rollito en el pasado - imaginamos que durante algún 'impass' en su noviazgo con el hijo de Ana Duato - y al parecer el cantante de 'Tacones rojos' nunca habría olvidado a la catalana, a la que muchos dan por hecho que una vez soltera no va a dejar pasar la ocasión de intentar conquistarla.

Prueba de la innegable complicidad de estos amigos que no confirman ni desmienten los rumores que circulan sobre ellos - aunque la presencia de Sebastián en el concierto de fin de gira de Aitana en el Wizink Center resulta de lo más reveladora - son estas imágenes de 2020 que ahora toman una especial relevancia.

Unas fotografías que fueron hechas durante el rodaje del videoclip de su canción 'Corazón sin vida' en las que, a pesar de que en muchos momentos ambos llevan mascarilla - ya que estábamos en plena pandemia del Covid - se ve la química que hay entre la triunfita y el colombiano.

Una vez acabado el trabajo, Aitana y Yatra demostraban su buena relación disfrutando de una cena en un conocido restaurante de la capital en la que llamó la atención la ausencia de Miguel Bernardeau y en la que, a pesar de que no había nada malo en que dos amigos compartiesen tiempo juntos tras el rodaje de un videoclip, evitaron dejarse ver juntos, abandonando el lugar por separado de una forma un tanto esquiva.

La presencia de Sebastián Yatra en las gradas del último concierto de Aitana dispara los rumores: "Estoy muy emocionada"

Noche especialmente emotiva para Aitana. Dos años después de comenzar su gira '11 Razones' y tras decenas de conciertos con los que ha arrasado tanto en diferentes puntos de la geografía española como en Latinoamérica, tocaba decir adiós y poner el broche de oro a un impresionante tour que la ha consolidado como la cantante del momento. Y qué mejor que hacerlo en Madrid y en el Wizink Center, con miles de pesonas que colgaron el cartel de 'no hay entradas' y se volcaron en la artista en la que ha sido su primera actuación desde que se confirmó su ruptura con Miguel Bernardeau.

Espectacular con un ajustado mono metalizado con escote corazón, emocionada y con los nervios a flor de piel, Aitana daba comienzo a uno de los conciertos más especiales de su carrera con unas sinceras palabras en las que muchos han visto un mensaje encubierto al que ha sido su novio durante los últimos cuatro años y con el que rompió recientemente una relación marcada por los rumores de crisis desde hace meses.

"Estoy muy emocionada y voy a intentar no llorar mucho esta noche. Soy una persona muy emocional, pero también soy ese tipo de cantante que no sabe cantar llorando, entonces tengo que intentar no llorar mucho esta noche porque todo el tiempo tengo las emociones a flor de piel" ha confesado.

"Este concierto es totalmente improvisado. Normalmente, cuando reservas un Wizink suele ser con un año de antelación. Esto me lo inventé yo hace literalmente tres semanas, más o menos, en Argentina. Todo el mundo no paraba de poner tweets diciendo 'mañana en Urugay es el último concierto' y había algo en el corazón que me decía que ese no era el último concierto. No por nada, sino porque sabía que esto, de algún modo y otro, estaba escrito en el destino. De repente tuvimos una fecha aquí y vosotros lo agotasteis súper rápido. Gracias de corazón porque eso sí que era algo que no esperaba" añadía, prometiendo a sus incondicionales que la de este martes sería "una noche de muchas emociones" que pensaba disfrutar "como absolutamente nunca en mi vida".