Amaia Montero, la excantante de "La Oreja de Van Gogh" ha estado algo pachucha de salud y acaba de salir del hospital tras un mes ingresada, tal y como cuenta la revista Lecturas. En la foto se le puede ver con un turbante en la cabeza y ropa cómoda. La cantante ha estado ingresada en una clínica de Navarra. Los últimos años de la cantante no han sido fáciles. Hace unos meses anunció que volvía al mundo de la música, pero unas semanas después hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto en la que se le veía desmejorada que acompañaba de un preocupante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Desde entonces, Amaia Montero ha estado desaparecida de las redes sociales. Únicamente sus amigos y familiares han dado algunas pinceladas sobre cuál era el estado de salud de la que fue vocalista de "La Oreja de Van Gogh". Ahhora, Sálvame ha mostrad en exclusiva nuevas imágenes de la que fue reconocida en España como "la reina del pop" y una de las voces más aplaudidas del panorama musical español. Tras un silencio de varios días, ‘Sálvame’ ha conseguido unas imágenes exclusivas de Amaia Montero tras iniciar su vida fuera de dicha clínica. Amaia Montero estuvo el pasado sábado en Biarritz. Estaba esperando a sus amigos parta disfrutar de un ambiente relajado en un evento con música festiva. Recordemos que su entorno más cercano aseguraba que la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' está mejor, volcada en la grabación de su próximo proyecto musical y muy motivada en estos momentos. Además, Amaia se encuentra refugiada en su Irún natal junto a su madre y su hermana Idoia.