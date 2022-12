"¿Habrá cuarta temporada de 'Paquia Salas'?", "¿Cuándo se estrenará?". Estas pueden ser las dos preguntas que más hacen al actor Brays Efe, encumbrado tras su papel protagonista en la serie ideada por los Javis, una de las producciones españoles con mayor éxito en Netflix de la historia. Ahora, el actor ha hablado sobre el estreno de esa cuarta temporada.

"Paquita Salas" se estrenó en 2016 en la plataforma Flooxer. La primera temporada, que cotaba con solo cinco capítulos, gozó de gran éxito, lo que llamó la atención de Netflix, que compró sus derechos para la grabación de otras dos temporadas, que se colgaron en internet en 2018 y 2019.

Además de buenas críticas y el respaldo de la audiencia, la serie cosechó numerosos premios y nominaciones, como los Feroz 2017 a "Mejor serie de comedia" y "Mejor actor protagonista de una serie" y "Mejor actriz de reparto de una serie".

La producción lanzó la carrera de algunos de los actores, especialmente la de Brays Efe. El canario había tenido papeles testimoniales en producciones de bajo coste, y desde entonces llegó al público masivo. Participó en series como "Veneno" y concursó en programas como "Tu cara me suena".

A Brays Efe le preguntaron por este asunto en el podcast "La pija y la quinqui", y el actor canario fue claro. "No depende de mí. Entiendo que siempre que me preguntan es con cariño y estaría encantado de que vuelva, pero es algo que no está aquí todavía", ha asegurado, antes de pedir ayuda, en tono de broma, a la ministra Yolanda Díaz: "Hazte cargo de esto por favor".Aunque no hay fecha, lo que sí parece claro es que habrá cuarta temporada de "Paquita Salas". Los javis, sus creadores, han afirmado que al menos habrá una cuarta temporada.