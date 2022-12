Telecinco ha estrenado su nuevo concurso, 25 palabras, presentado por Christian Gálvez, que se emite a las 19.00.

El espacio, basado en un popular juego de mesa, se compone de tres rondas en su versión original. En la primera, a un miembro del equipo se le muestra una lista de cinco palabras que sus compañeros deben averiguar en un máximo de 45 segundos. El presentador les permite utilizar 23 palabras clave, pero solo puede participar el equipo que realice la oferta más baja. El ganador de la ronda se lleva 250 puntos.

El presentador se ha reunido con varios medios de comunicación en una cita online y ha explicado que, tanto él como la productora con la que trabajan, han depositado “muchísima energía e ilusión” en este nuevo proyecto: “Estamos con muchísimas ganas”, decía.

Explica que él y su equipo se han dejado la piel en hacer un formato redondo y que “la pasión, la perseverancia, el tesón y las ganas de que la gente juegue”. Antes de dar paso a un momento histórico en los concursos de televisión, ya que una ‘intrusa’ se podía llevar parte del bote desde casa, Christian Gálvez desvelaba el motivo de parte de su atuendo para el estreno de ’25 palabras’.

No obstante, la audiencia parece que no le acompaña. Según el último informe de audiencia, el programa no solo ha alcanzado el millón de espectadores, sino que se ha desplomado a 798.000 espectadores (un 8,7% de audiencia) frente al 13,4% de Y ahora Sonsoles (1.218.000) que sube desde que tiene nuevo competidor. Una cifra que dista del estreno del concurso cuando tuvo 11,5%, 1.110.000 espectadores.

La plataforma especializada en televisión, Vertele, ha publicado una exclusiva en la que asegura el cuál es el futuro de Mediaset."Según ha sabido verTele, Mediaset España ha renovado para el 2023 a todos sus principales formatos diarios. Hablamos, de lunes a viernes, de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía (protagonistas de su parrilla matinal, y producidos por Unicorn Content), y de Sálvame (actualmente con sus versiones Limón y Naranja, con las que ocupa la franja de tarde, producido por La Fábrica de la Tele)".

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez se mantiene cada tarde por encima del millón de espectadores, una dato que asegura su continuidad.