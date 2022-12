First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Pero no es lo único que hace del formato algo único. Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. En algunas ocasiones ocurre que simplemente las cosas no fluyen como deberían y el encuentro no llega a nada más, como en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, esta vez ha sido una extraña conversación lo que ha unido a la pareja que en ese momento cenaba en el restaurante del amor.

Stivan es un chico joven que, a pesar de atraer a las chicas por su físico, nunca ha tenido pareja. En la cena no ha parecido sentirse del todo cómodo. “No me gustan estos espaguetis, les falta algo”, le comentaba a su cita, que dio con la clave. “Queso, les falta queso, es parte de la vida”, apuntó Angella. “Por lo que veo no eres vegana, cosa que me gusta. El cerdo muerto me gusta”, contestó Stivan, que entonces quiso compartir una anécdota: “mi bisabuela tenía un cerdo en el jardín. Luego nos lo comimos, pero vivo daba más problemas y tampoco es tan higiénico”.

Después de que la camarera le trajera el queso al comensal, Angella le lanzó una pregunta que tampoco pareció descolocar a su cita: “¿Has escuchado hablar de las muertes de hamsters?”. “No se qué pasa con ese animal, que muere de las formas más raras que puedes llegar a escuchar en la existencia”, contestó Stivan. “Tengo una amiga que tenía dos hamsters. Uno de ellos se enfermó y se murió y el otro se lo comió y evidentemente también murió”, comentó la comensal. “O explotan, no se cómo pasa, pero explotan. A una amiga se le explotó uno. Supongo que será por gases”, le contó Stivan.