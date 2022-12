Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Los castings para participar en el programa siguen llenándose y nuevos concursantes no dejan de llegar a ocupar los tres puestos disponibles para intentar hacerse con el bote final. En este caso, ha sorprendido uno de los participantes desde su presentación. Alberto es ingeniero químico y cántabro y no perdió la oportunidad de invitar a todo el mundo a visitar la zona. Jorge Fernández, que ya conoce la historia de los concursantes antes de que ellos la cuenten al público, animaba a Alberto a compartir una de sus aficiones. “Cantas campurrianas, ¿no?”, le preguntó el presentador. “Bueno… conozco a gente que es profesional, yo soy malísimo. Yo soy de cantar a lo malo”, comentó el concursante. Pese a hacerse de rogar, terminó cediendo “Bueno, si me lo pedís…”, dijo Alberto antes de arrancarse a cantar un fragmento y provocar los aplausos de todo el público. “Con esa campurrianuca seguro que Revilla está muy orgulloso de ti, a él si le gusta cantar”, comentó Jorge Fernández”.

La sorpresa de la azafata de La Ruleta de la Suerte tras lo ocurrido en el programa

La pista para resolverlo era: “Titular loco”, y Marina fue la encargada de adivinar a qué se refería: “Una pareja tiene en casa 444 árboles de Navidad”. Jorge Fernández se dirigió a Moure: “Y tú que te pensabas que tenías una casa decoradísima…”. Moure, por su parte, se preguntaba cuáles eran los tamaños de esos árboles para que entraran todos en una casa o si, por le contrario, también contaban con un jardín. “No son minis, porque en la explicación pone que tienen un total de 10 mil bolas navideñas y 300 cuerdas de espumillón”, explicó el presentador. “Guau. Igual viven en un pinar y decoran los alredores”, bromeó la azafata tras quedarse boquiabierta con los datos.