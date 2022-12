Fue una de las rupturas sorpresa de este 2022 y un varapalo para el mundo del corazón: Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han decidido poner punto y final a su historia de amor.

La cantante ha sido preguntada por este tema en todos los actos a los que ha acudido. "Respecto a mi vida personal no voy a decir nada, es que yo no digo nunca esas cosas y no las voy a decir ahora".

De esta manera, la artista ha hecho gala de su educación, ha aguantado el tipo ante todos los medios de comunicación en uno de los días más complicados tras hacerse público -aunque ella no ha querido confirmar ni desmentir- su ruptura sentimental con Miguel.

La joven también ha acudido a una fiesta de Vogue Spain donde ha lanzado un 'grito de socorro'. "No me grabéis en casa porqué está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana hombres, a las cuatro de la mañana. Yo estoy sola y paso mucho miedo", se sinceraba la cantante con todo el respeto a los periodistas. Sin embargo, ellos insistían en preguntar sobre su ruptura obviando sus palabras, una situación que ha sido bastante criticada en las redes. "Una chavala de 23 años suplica a la prensa que no hagan fotos de su casa porque hay tíos que identifican la zona y merodean por allí de madrugada. Respuesta de una reportera: "Para que no te persigamos tendrás que respondernos". Una extorsión en toda regla. Menudos buitres"

En Sálvame, Pipi Estrada ha adelantado nuevos datos sobre cómo pudo ser la ruptura. “Antes del Mundial, Aitana estuvo en una fiesta privada de dos jugadores del Real Madrid”, comenzó el colaborador, que luego dio los nombres de Vinícius y Rodrygo. Todos los invitados tenían que dejar sus teléfonos móviles en una urna antes de acceder, lo que pudo ocasionarle problemas a la artista. “Durante la noche, su novio la estuvo llamando y no hubo contestación, no sé si eso fue el motivo de la ruptura”, aventuró el ex de Terelu Campos.

Antes sus palabras, el resto de colaboradores le pidió que fuese más concreto y Pipi siguió relatando lo ocurrido: “Yo sé que el novio al día siguiente estaba más cabreado que una mona y que ella le dijo perdona cariño, pero no pude atender las llamadas porque no tenía el teléfono”. Según el colaborador, Aitana y su entonces novio, Miguel Bernardeau, tuvieron “un pollo importante”. Pipi Estrada no quiso dar detalles concretos de lo ocurrido en la fiesta de los dos jugadores brasileños del Real Madrid, pero dijo: “Ahí se bailó samba hasta la madrugada. Aitana bailó samba y alguna batucada”. Finalmente, reflexionó sobre qué pensaría su su pareja fuese a un evento de ese tipo: “Si mi novia va a una fiesta privada y de futbolistas, yo me mosqueo. Ahí no se va a rezar el rosario ni a contar tu vida”.