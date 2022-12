Además de por sus raíces familiares -es hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado-, Rocío Flores es muy popular por su actividad en redes sociales. En internet acostumbra a mostrarse muy natural con sus seguidores, algo que hace que también sean muchas las marcas que piquen a su puerta para anunciarse en su Instagram.

En su cuenta aprovecha para compartir diferentes look y sacar adelante una cerrar de influencer que va viento en popa con cera de un millón de seguidores en Instagram. No obstante, su faceta mediática se ve eclipsada por las polémicas que envuelven a su familia, sobre todo desde las dos docuserie que protagonizó su madre, rocío Carrasco en Telecinco y el polémico despido de su padre, Antonio David Flores, de Mediaste así cómo su posterior lucha contra la cadena y sus presentadores.

Ejemplo de ello es uno de los últimos post que ha colgado Rocío en su cuenta. "Mi propuesta ideal para que brilléis en estas fiestas", publicaba en su perfil con una foto en la que sale con un favorecedor vestido de fiesta.

No obstante, esa publicación se ha llenado de comentarios que critican el físico de la joven. "Pues no te queda nada bien la verdad¡¡¡ más gimnasio quizá". "Como te quede como a ti nadie lo compra". "Parece de prestado o lo mejor de Segundamano", escribían varias usuarias,. Mensajes que otras usuarias no han dudado en responder, visiblemente enfadas, "Es entrar en los comentarios y pensar... bienvenido a la era del feminismo!!! Madre mía chicas de verdad no os da vergüenza hablar así de una MUJER??? Puede gustar o no hasta ahí no me meto pero descalificar, denigrar, intentar humillar de esa forma? Qué os pasa por la cabeza para escribir esos ataques que son totalmente gratuitos?! A quién no le guste que no la siga así ojos que no ven, corazón que no siente. Y no me vengáis con que como es personaje público podéis opinar eh que nos conocemos. Una cosa es OPINAR... otra MUY diferente es lo que hacéis". "Me da vergüenza ver como una mujer poner fatal a otra mujer. Si no os gusta no la sigáis y punto. Pero seguir a una persona para insultarla no es correcto".