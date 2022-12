La llegada de los nuevos concursos de Telecinco que ocuparán parte de la tarde para competir con Pasapalabra ha afectado totalmente a la emisión de Sálvame, uno de sus programas más veteranos. Tras la marcha del que fuese consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, muchos han vaticinado el fin de este programa de entretenimiento que ocupaba horas de televisión con las historias de sus colaboradores.

Sin embargo, parece que Sálvame seguirá en antena, aunque con algunos cambios. El principal, que su última hora de emisión, desde el pasado día 19, pasa a ser de pago y no se emite ya en Telecinco, sino que solo pueden verla los suscriptores de pago de la plataforma Mitele. De esta manera, el controvertido espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, Terelu Campos y María Patiño comienza su emisión, como viene siendo habitual en los últimos años, a las cuatro de la tarde. Y así se mantiene hasta que den las siete de la tarde, momento en el que el programa da el salto a Mitele Plus, es decir, sólo podrá ser visto por los suscriptores de pago.

Los espectadores que se queden en Telecinco, en lugar de continuar con Sálvame, pueden ver el nuevo concurso presentado por el exconductor de Pasapalabra, Chistian Galvez, denominado 25 palabras. El programa es la adaptación del formato de televisión estadounidense 25 Words or Less emitido por la cadena Fox.

Pero aunque la continuidad de Sálvame no parece estar todavía en entredicho, no todo son alegrías para este programa. Sobre todo el día del lanzamiento de la nueva versión de pago de Sálvame, que fue caótica. Tuvo lugar el pasado día 19. Minutos antes de las siete de la tarde, cuando se iba a dar el salto, Jorge Javier Vázquez recibió en el plató a Christian Gálvez para escenificar el relevo en la parrilla.

Despedida entre bambalinas

El problema fue cuando Jorge Javier se marchó con el presentador de 25 palabras entre bambalinas para despedirle. Al volver al plató y tratar de despedir la emisión del programa en abierto, el presentador se dio cuenta de que no estaba colocada ya su silla en el plató. Y no solo eso, en las pantallas aparecían imágenes del programa que iba detrás de ellos. "¿Aquí te vas un momento del programa y te echan", dijo el presentador, que no sabía si se encontraba todavía en la emisión de Telecinco o ya en Mitele, aunque en realidad todavía continuaba la emisión en abierto. Los colaboradores le dijeron que estaba en Mitele y el presentador dijo: "Pues me voy a tener que ir" y recogió sus cosas. Finalmente el director del programa le confirmó que seguían en abierto y que se despidiese, pero dejando claro a los espectadores que Sálvame seguía en Mitele. Sin embargo, el presentador abandonó el plató sin dejar claro cómo se podía seguir viendo el programa.