Nagore Robles fue durante años una colaboradora ampliamente conocida en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Por aquel icónico reality de Telecinco pasaron cientas de personas dispuestas a conquistar al tronista que en ese momento estaba ocupando una de las sillas principales. El objetivo era común, sin embargo: encontrar el amor. De allí salieron varias parejas que tomaron gran relevancia mediática en Mediaset y que continuaron dejándose ver en televisión. De hecho, la ruptura de algunas de ellas, incluso, se produjo también en televisión, como parte de algún otro programa.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, con Julen y Violeta Mangriñán, cuya separación se produjo en directo mientras ella estaba en ‘Supervivientes’, donde se enamoró de Fabbio -su actual pareja y padre de su hija-. Meses después de aquello, la expareja volvió al programa donde se conocieron para hablar las cosas de manera pública.

Otras parejas salidas de Mujeres y Hombres volvieron a la televisión para participar en ‘La Isla de las Tentaciones’, cuya primera temporada estuvo en manos de Mónica Naranjo. Su relevo lo cogió Sandra Barneda, cuya popularidad se multiplicó, entre otras cosas, por la forma de dirigirse a los concursantes. Nagore Robles también estaba presente en el plató de los debates y no era un secreto que ambas mantenían una relación muy larga.

Sin embargo, su separación en buenos términos fue anunciada en febrero de 2022. Desde entonces, ambas han seguido coincidiendo y, tal y como han comentado, guardan muy buen recuerdo de su relación. Ahora, Nagore Robles lleva un podcast junto a Alba Carrillo llamado ‘Nos hemos liado’, en Mtmad. Allí anunció que había roto con la que era su nueva pareja. “Estoy en modo luto porque estaba con una persona muy a gusto y se ha acabado”, contó la presentadora.

Unos programas antes, Alba Carrillo se dirigió a Nagore para saber cuándo había sido la última vez que había llorado. “Ayer o antes de ayer porque me acordé de mi ex Sandra”, confesó la presentadora. “Estuve en el pueblo y me vinieron muchos recuerdos. Hay un espacio muy bonito donde tenemos muchos recuerdos y me dio nostalgia”, siguió explicando. “Es muy bonito haber sentido eso, pero sí es verdad que el amor no todo lo puede”, comentó Alba Carrillo. Nagore aportó una reflexión final: “Yo creo que sí que se puede amar después del gran amor”.