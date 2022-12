La entrega del bote de Pasapalabra está cada vez más cerca y es que, tras meses compitiendo entre Rafa y Orestes, ambos se han quedado a muy poquito de conseguir completar el Rosco que les permitirá hacerse como millonarios. Un bote millonario que se acerca a los dos millones y que resolverá dentro de muy poco, dado lo ajustados de los resultados de sus participantes.

Tanto Orestes como Rafa, al ser unos expertos jugadores, conocen a la perfección el funcionamiento del programa y, sobre todo de la prueba final, el Rosco millonario. Y es que, si no consiguen acertar todas las palabras, al menos deben quedarse con el mínimo número de ellas sin contestar e intentar no tener un fallo. Eso hace que consigan repetir puesto en el próximo programa y no tengan que enfrentarse a la temida silla azul que podría suponer su fin en Pasapalabra.

La silla azul es una fase previa en el concurso de Pasapalabra donde el concursante que perdió en el último enfrentamiento ante el Rosco compite contra un nuevo aspirante. Eso sí, de momento, tanto Rafa como Orestes han conseguido salir victoriosos de esta fase que podría suponer su eliminación del programa y, por tanto, dejarles sin opciones para llevarse el ansiado bote de casi dos millones de euros. Una eliminación que supondría echar por tierra todo el trabajo que han desempeñado en los últimos meses.

Y eso que el dúo Orestes-Rafa no ha sido la única pareja mediática en toda la historia del programa, que ha contado con un buen número de concursantes que se hicieron famosos por durar un buen número de programas.

Un fallo terrible

Es por esto que cualquier fallo puede ser fatal para ellos. Y eso es lo que le ocurrió a Orestes en el último programa de este viernes, que estaba a dos palabras de hacerse con el Rosco. En lugar de dejar correr el tiempo y plantarse con esas dos palabras que le hubiesen hecho ganar el programa del día y no tener que enfrentarse a la silla azul, se confió e intentó resolver, sin éxito una palabra. Se trataba de "zape", una interjección con la que se manifiesta extrañeza, miedo o precaución, y que también es utilizada para espantar o alejar a los gatos. Un fallo que no se perdonará jamás porque hizo que su competidor, Rafa, se hiciese con el programa aunque tampoco pudiera llevarse el Rosco en esta ocasión.