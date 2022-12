Estos días Pasapalabra se está convirtiendo en una batalla para ver quién se hace con ese bote millonario que está a punto de pasar la barrera de los dos millones de euros. Parece que el juego está entre Orestes y Rafa los concursantes imbatibles que llevan meses jugándose el Rosco que, de momento parece que se les complica. Por eso los concursantes precisan de aliados que les hagan más sencillo alzarse con el esperado premio.

Unos aliados que ayudan con sus ánimos, pero también concursando, como son los famosos que cada día acompañan a los concursantes en esta batalla. En la historia de Pasapalabra han sido muchos los famosos que se han dejado la piel para ayudar a los concursantes.

De hecho, estar en Pasapalabra también supone un reconocimiento para esos famosos, que algunas veces se encuentran alejados de la pequeña pantalla, y aunque no quiere decir que no estén trabajando, si no sales en la televisión, parece como si no tuvieras ninguna otra ocupación.

Actores, presentadores o músicos, todos los personajes conocidos por el público también tienen que demostrar sus dotes en el programa de Antena 3, y de hecho, los que más han gustado al público han repetido en el programa en numerosas ocasiones. A veces se pasan un tiempo sin aparecer por el programa, pero cuando vuelven son recibidos con grandes ovaciones por parte del público, y también de los concursantes.

Famosos ayudantes

Su ayuda es vital, aunque también se han dado casos de famosos ayudantes que en lugar de ayudar, han conseguido todo lo contrario. Sin embargo, muchas veces también se debe a la suerte. En el caso de Pasapalabra, los famosos que han estado hasta ahora han ayudado mucho a los concursantes, algo que agradecen.

Y entre los famosos que han vuelto al programa estos días se encuentra el actor Antonio Molero, que se ha juntado al equipo de famosos que ya estaban como era el cocinero Alberto Chicote y las presentadoras Adriana Abenia y Minerva Piquero. Antonio Molero, además de ser actor, también es director y guionista, pero sobre todo ha sido conocido conocido por interpretar a Hipólito Poli Moyano en Médico de familia y a Fructuoso Fiti Martínez en Los Serrano. Dos papeles que le hicieron ganarse el cariño del público. Su presencia en Pasapalabra espera dar mucho que hablar y seguro que también servirá para que el público en general conozca la labor que realiza este destacado actor, aunque últimamente no apareciese mucho por la pequeña pantalla.