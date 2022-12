'El Hormiguero' recibió hace ya varias semanas como invitado a José Sacristán. El actor acudió al programa para presentar la película '13 exorcismos, que está inspirada en los casos recientes de exorcismos documentados en España.

Tras hablar de la película y algunos temas personales y de actualidad, entraron en escena Trancas y Barrancas con su sección, 'historias engañosas', en la que Motos y José Sacristán debían contar una anécdota de su pasado y adivinar si se trataba de una verdad o si en cambio era una invención.

"¿Alguna vez le has salvado la vida a alguien?", era la primera pregunta para el presentador. "Sí, yo era muy pequeño, íbamos de campamento y en mi pueblo hay un estanque y se cayó un niño. Se resbaló por una rampa y se estaba ahogando. Yo me tiré y es verdad que no le acerqué mucho, pero algo le acerqué. Luego un profesor metió la mano y nos cogió a los dos. Me dieron una medalla al valor", narraba.

Una historia que el actor creyó del todo cierta. Su sorpresa fue mayúscula cuando el presentador confirmó que era mentira. "No sé por qué vengo yo a este programa. Cómo vengo con un cínico como este, que a un amigo es capaz de engañarle con un gesto así y siendo un niño además" apuntó Sacristán.

"El niño que se ahogaba era yo y le dieron la medalla a otro" reconoció Motos. "Dentro de mis logros he conseguido engañarte una vez, que no está mal", se regodeó entre risas. "Me duele muchísimo", reprochó el actor.

El fallecimiento de un ser querido es, para casi todo el mundo, uno de los momentos más difíciles de la vida. Ese sentimiento es compartido por mayores, jóvenes, millonarios, pobres, ricos, famosos... Así lo confesó también Pablo Motos en el programa "El novato", el programa de Joaquín Sánchez.

Allí afirmó que dos de los peores días de su vida habían coincidido con el fallecimiento de su padre, primero, y el de su madre, después. En ambos casos, y pese a las circunstancias, no faltó a su cita con "El hormiguero", el programa de éxito que presenta desde hace más de 15 años.

"Al principio te parece que es mentira que se haya muerto tu madre, estás en shock. Aunque lo estés pasando muy mal el programa también te sirve un poco de salvación", reconoció, al borde de la emoción, en el programa del futbolista del Betis. "La noche que murió mi padre me salvó Alejandro Sanz, que se portó como un caballero. Se trajo una botella de vino, me explicó lo que iba a pasar, que un año después iba a tener una crisis... Hizo el programa conmigo, cuando acabamos se quedó conmigo otro ratito hablando...", relató sobre la experiencia.

Sobre el día de la defunción de su progenitora aseguró: "Cuando murió mi madre se quedó conmigo Laura Pausini. Lo hice bastante bien porque mi madre era la alegría, se le caían los chistes. Intentaba acordarme de eso y me vi como valiente", reconoció de un día que acabó muy emocionado.

Pablo Motos es un periodista y presentador de televisión español, conocido principalmente por su programa de entrevistas "El Hormiguero". Nacido en 1963, Motos comenzó su carrera en los medios de comunicación como redactor y locutor de radio.

En 2007, Motos creó "El Hormiguero", un programa de entrevistas y monólogos que se ha convertido en uno de los más populares de la televisión española. Motos es conocido por su estilo de entrevistas, en el que busca profundizar en la vida y trayectoria de sus invitados y hacerles preguntas incisivas y relevantes.

Además de su trabajo en "El Hormiguero", Motos ha participado en otros programas de televisión y radio, y ha escrito varios libros. Es una figura muy conocida y respetada en el mundo de la comunicación en España, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.

En "El Hormiguero", Motos ha entrevistado a una amplia variedad de invitados, desde artistas y actores hasta científicos y políticos. Algunos de los invitados más destacados han sido personalidades como Woody Allen, Will Smith, Angelina Jolie, Albert Einstein, Bill Gates y Barack Obama.

Motos es también conocido por su apoyo a causas sociales y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Ha participado en campañas de concientización sobre el cambio climático y ha sido un firme defensor de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.

En resumen, Pablo Motos es un periodista y presentador de televisión español muy respetado y con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación. Es conocido principalmente por su programa de entrevistas "El Hormiguero", en el que ha entrevistado a muchas personalidades destacadas y ha demostrado su compromiso con causas sociales importantes.