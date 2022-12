El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Precisamente de Lilit venimos a hablar, y es que la armenia, aunque criada en Rusia, ha contado una anécdota por la que según ella "lo pasa fatal". Su papel en el concurso es conseguir batir a los concursantes que llegan. Sin embargo esto no parece agradarle ya que dice que "lo pasa mal porque se nota que algunos necesitan el dinero". Un programa repleto de historias de superación Algunos de los participantes de cualquiera de estos programas que ponen a prueba el conocimiento general cuentan con historias dignas de ser contadas, como es el caso de Ismael, el único profesor universitario invidente. Ismael acudió al programa con un mensaje claro: "Hay que contribuir a lograr una especie de normalidad, de visibilizar ciertos problemas que tenemos algunos. Hay que luchar para transformar la sociedad para hacer la vida menos difícil a esta gente".