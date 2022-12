Si Televisión Española tuvo al rey Felipe, Telecinco no perdió la oportunidad de ofrecer un discurso alternativo al del monarca y presentó el discurso de "La Reina", que ofreció Amor, uno de los personajes más queridos de la pequeña pantalla, exconcursante de "Gran Hermano", quien ofreció un repaso de los "salseos" que se han producido durante este año.

El discurso se incluyó dentro de la programación de "Fiesta", el programa que presenta Emma García, quien dio paso Amor, que se encontraba en una estancia muy similar a la que suele utilizar el Rey cuando ofrece su tradicional discurso de Nochebuena. Eso sí, además de la tradicional bandera de España, "La reina" lucía la bandera LGTB.

El montaje de todo el discurso de "La Reina" se parecía mucho al que ofrece el Rey, incluso con los típicos cambios de cámara. Amor comenzó su discurso señalando que "este año que estamos a punto de dejar atrás nos ha dejado nuevos personajes, importantes salseos y ha estado marcado por las separaciones”.

De este modo, Amor comenzó hablando de la separación de Shakira y Piqué, pero también habló de Tamara Falcó "que fue traicionada por Iñigo Onieva, se echó otro novio y también la engañó. Tiene el mismo ojo para echarse novio que su madre con el titu Julio". No se olvidó de Alba Carrillo, "que se vino a un Fiesta, se tomó unos vinos y acabó teniendo un control de la Guardia Civil en casa de Marta López. A día de hoy siguen pagando la multa”.

Isabel Pantoja

Tampoco dejó de hablar de Isabel Pantoja: "sigue sufriendo por sus hijos, pero no hay mal que por bien no venga, este año te vas a ahorrar los dineritos de los regalitos". Y por último, citó al universo de la más grande, Rocío Jurado, apuntando que "Ana María Aldón se separa de Ortega Cano y cuando está a punto de olvidarlo le hacemos una regresión para que no lo olvide del todo, y se vuelve a liar”.

"La Reina" acabó su discurso con un mensaje de apoyo al colectivo LGTB, señalando que "es muy triste que se siga alimentando el odio y el rechazo a personas que aman de manera libre o que luchan por su identidad”.