La polémica Alba Carrillo, la colaboradora de "Ya es mediodía", el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, sigue tras el affaire que tuvo con Jorge Pérez durante una celebración navideña de la productora en la que ambos trabajan y que trascendió, incluso, a otros programas de la cadena, como es el caso de Sálvame. Y es que desde hace unos días no aparece por el programa del que es colaboradora. De hecho, el presentador llegó a mandarle un mensaje en directo para decirle que podía volver cuándo quiera, pero de momento parece que va a estar retirada de la televisión.

Esto ha hecho que se despierten muchas incógnitas sobre su futuro, y así lo han dejado claro los colaboradores de otros programas de la cadena, como en el Programa de Ana Rosa, donde han debatido sobre la ausencia de la colaboradora. Por supuesto, el affaire con Jorge Pérez podría ser una de las causas, según cuentan algunos tertulianos. Y es que la historia de ambos es mucho más anterior a la fiesta de Navidad. Jorge y Alba llevaban coqueteando meses antes de la fiesta, de hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos al más allá. Insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo. Algo que afirmó la propia Alba Carrillo cuando se sentó en el sillón de invitados del Deluxe para contar su versión de lo ocurrido.

"No se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes"

"Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes" confesaba la colaboradora y es que Alba aseguró que los dos tontearon cuando Alicia -actual mujer del exguardia civil- estaba embarazada de su cuarto hijo. Estas fueron algunas de las perlas que soltó la colaboradora.

Eso sí, desde entonces, poco se ha sabido de la colaboradora, aunque ha habido otra tertuliana, Sandra Aladro, que ha podido hablar con ella y así lo desveló en el Programa de Ana Rosa. Según la colaboradora, Alba Carrillo, "ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él”. Así que seguirá retirada de la televisión durante un tiempo. "De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse y, que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato", aseveraba Sandra Aladro.

Parece que los motivos nada tienen que ver con la polémica surgida por Jorge Pérez, pero habrá que esperar para ver si la colaboradora regresa a la televisión.