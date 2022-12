El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. Junto con sus cazadores, el programa ha querido felicitar las fiestas a los espectadores con una actuación de musical que han subido a su cuenta oficial de Twitter. En el vídeo, el presentador aparece cantando una versión propia de la popular canción ‘Yo no te pido la luna’ con el apoyo de Eurindino, Paz Herrera y el resto de los compañeros habituales. “Orgullosos de las dotes artísticas de nuestros queridos cazadores y de nuestro querido presentador. ¡Viva Telepasión!” es lo que puede leerse en la publicación de Twitter de El Cazador. La dura confesión de una cazadora en El Cazador Lilit Manukyan, la ex concursante de Pasapalabra y ahora cazadora, ha compartido con la audiencia una anécdota. Y es que resulta que hay un aspecto del programa por el que “lo pasa fatal” con respecto a los concursantes que pasan cada día por el plató en busca de conquistar el bote. Su papel en el concurso precisamente es conseguir batir a esos concursantes que llegan. Sin embargo, esto no parece agradarle en muchas ocasiones, ya que dice que "lo pasa mal porque se nota que algunos necesitan el dinero". ❤ Orgullosos de las dotes artísticas de nuestros queridos cazadores, @Paz_apalabra, @DavidLeo_ARatos, @GerunDain, @LilitManukyan_ y Ruth, y de nuestro querido presentador, @_rodrigovazquez 😌



✨ ¡Viva TELEPASIÓN! 🎉 pic.twitter.com/JnDiipS2hf — El Cazador (@ElCazadorTVE) 27 de diciembre de 2022