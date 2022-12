Tras muchos años como colaboradora de Sálvame, Belén Esteban ha dado el paso y se ha estrenado como presentadora de Sálvame en lugar de Terelu Campos y Adela González, a las que les ha dicho "no hace falta que vengáis". Y es que siempre había sido el deseo de la tertuliana presentar este programa en el que está desde sus inicios.

La esteban aba las buenas tardes a los espectadores de 'Sálvame' y, nada más empezar, David Valldeperas le decía algo a través del pinganillo. Molesta, la presentadora le respondía: "David, nos ve mucha gente, no había acabado ¿Vale?”

Además, Belén aprovechaba para lanzar un mensajito a modo de pulla a las presentadoras: “Hoy me han puesto a mí de presentadora porque Adela y Terelu están en la calle Goya. Tengo un mensaje: no vengáis que no hace falta, que aquí estoy yo”. Y, dicho esto, pedía permiso para hacer algo que le hacía mucha ilusión: presentar al “elenco” de colaboradores.

La historia de Belén Esteban en los medios de comunicación tiene ya muchos más años. Todo comenzó cuando se dio a conocer públicamente su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Pero Belén Esteban no se ha limitado tan solo a unos programas, sino que también ha estado como invitada en otros también muy conocidos como ¿Dónde estás, corazón?, Crónicas marcianas, Salsa Rosa o La Noria. Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez.