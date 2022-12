First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural.

Elisabeth tiene 45 años y acude al programa, como la inmensa mayoría de los solteros, para encontrar el amor. No obstante, la comensal aun tiene un sueño por cumplir que hace que sus intenciones vayan mucho más allá. “Me vas a emocionar con la pregunta”, comentaba ya fuera de plató cuando le pidieron que describiera cómo quería que fuese su boda. Elisabeth siente que no le ha ido mal en el amor, “me he sentido amada”, pero no ha encontrado a la persona con la que pasar por el altar. “Es un sueño que me queda por realizar”, comentó la comensal.

A la pregunta de cómo se la imaginaba, respondió elaboradamente: “Me la imagino yendo en coche de caballos, entrando al lugar donde se celebrará la ceremonia con la ‘Salve Rociera’ y lógicamente esperando o esperándome quien yo considerara el amor de mi vida con toda mi familia”, contó Elisabeth al borde de las lágrimas.

La comensal buscaba en su cita a una persona a la que le gustara navegar como a ella, que incluso tiene un pequeño velero. También tiene un caballo, llamado “Capricho”. Cuando Sobera le preguntó si alguna vez había tenido un novio marino, ella le contestó que “no, porque no le gustan los chicos”. Sin embargo, compartió Elisabeth, lo que estaba buscando era una novia marina: “Que sea activa, que me ayude a izar la vela”.