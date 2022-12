La celebración del Día de los Inocentes también llegó a la última edición de Sálvame, en la que decidieron utilizar el supuesto embarazo de Belén Esteban para ver cómo reaccionaba una de sus colaboradoras, que en ese momento no estaba en el programa.

“Estoy embarazada y quiero hacer una exclusiva con mi revista, pero quiero que la entrevista me la hagas tú”, le decía la Esteban a la colaboradora, que se tragó la mentira completamente. Sin embargo, su reacción tuvo una consecuencia inesperada, porque provocó la ira de sus compañeros en el plató.

La polémica siempre está servida en Sálvame. Si no es con los de fuera, entre los propios colaboradores, que retroalimentan el programa con sus propias historias. Y claro, una de las colaboradoras principales es Belén Esteban, quien días atrás llegó a ejercer de presentadora en el programa, algo que nunca había hecho hasta ahora.

Belén Esteban lleva muchísimos años en el candelero. Se dio a conocer tras el romance que tuvo con el torero Jesulín de Ubrique, con el que tuvo a su hija Andrea. La Esteban supo aprovechar no sólo su romance con el torero, sino también su ruptura y el resto de su vida hasta nuestros días. Y además, no solo ha vivido de dar exclusivas, sino que ha participado en numerosos programas durante mucho tiempo. Así, Belén Esteban comenzó como colaboradora con Alicia Senovilla en Antena 3, pasando después a colaborar en el programa que Ana Rosa Quintana tenía en Antena 3. Con el cambio de cadena de la presentadora, Belén Esteban también hizo lo propio y se fue a Telecinco. Finalmente, dejó el Programa de Ana Rosa por Sálvame, donde está desde el año 2009.

Invitada

Asimismo, también ha estado como invitada en numerosos programas del corazón en la televisión. Y lo último de la Esteban ha sido meterse a empresaria, ya que pone nombre a unos productos, los Sabores de la Esteban, que vende desde patatas fritas hasta gazpachos.

Por eso, un posible embarazo de la Esteban es un notición que la colaboradora Chelo García Cortes recibió con alegría. “No puedo expresar la alegría que me da, pero no sabes es el mejor regalo que me podías hacer este año”, le dijo la tertuliana. Aunque el problema vino cuando la Esteban le pidió consejo para evitar filtraciones: “¡Uf! Esto es complicado, es fastidiado porque se va a filtrar, Belén. Yo creo que solo a María y a Gema, ya sé que quieres a Hernández, pero se va a filtrar”. Palabras que provocaron caos en el plató de Sálvame, despertando la ira de los colaboradores, principalmente de Kiko Hernández, por haber sido aludido.