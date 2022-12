Este miércoles nos ha llamado especialmente la atención la portada de la revista ¡HOLA!, anunciando que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han decidido poner punto y final a su relación de manera definitiva. Tras casi ocho años de relación, los dos tortolitos parece que no han podido salvar su amor tras vivir una crisis sentimental que ha llevado al premio Nobel de literatura abandonar el domicilio de la Socialité y comenzar a hacer vidas por separado.

Una información que da en exclusiva la revista anteriormente citada, explicando que "los celos infundados y las discusiones" han sido el principal motivo para que ambos se diesen cuenta que no estaban bien. Una noticia que la propia Isabel ha confirmado a la publicación, pero que sin embargo no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Hace tan solo unos días podíamos ver a los dos en una fiesta en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, un evento al que no dudaron en asistir... ¡pero de forma separada! Un comportamiento que, ahora, cobra sentido, pero que durante esos días no se analizó debido al huracán que se estaba viviendo por el anuncio en el que Tamara hacía alusión a Íñigo Onieva.

Uno salía primero y después el otro. Ninguno se paró a detallar cómo se encontraba y sobre todo, a hablar de la Marquesa de Griñón, por eso nada hacía presagiar que entre ellos había una ruptura sentimental de lo más aparente. Sin embargo, hemos tenido que esperar unos días para saber qué es lo que ocurría entre ellos.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de esta noticia son los motivos que han llevado a los dos tortolitos a separarse para siempre. Y es que al parecer las discusiones en los últimos tiempos han sido muy notables y esto ha llevado a un desgaste sentimental que ha provocado que el premio Nóbel de literatura se fuera a vivir a un piso y dejara la vivienda de la Preysler. Alessandro Lequio, uno de los colaboradores habituales de ‘El Club Social’ de ‘El programa de Ana Rosa’ no ha tardado en dar su opinión.

“Cuando empezaron, mientras todo el mundo anunciaba boda inminente, siempre dije que no se iban a casar y que para Mario no era la última. El tiempo me ha dado la razón”, explicaba el colaborador.

“Los dos tienen motivos más que sobrados para la ruptura. Ella, por no haber conseguido ser Nobel consorte y él, porque estaba agostado de las aventuras y desventuras de Tamara Falcó”, añadía.

“Mario es un hombre con una conversación extraordinaria, tiene un Nobel y ha tenido una activísima vida política… Y todas las preguntas que se le hacían en los eventos eran sobre las aventuras y desventuras de Tamara. Este señor estaba agotado de esta situación absurda”, decía Alessandro.

“Esta señora ha sido un capricho para él, nada más que un capricho. Nunca tuvo la intención de casarse con esta señora, nunca”, remataba Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’.