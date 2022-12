Cada año las cadenas se visten de gala para comerse las uvas con la audiencia que no quiere salir de casa en las campanadas. Y este 2022 no va a ser distinto (salvo por la notable falta de la ya veterana Anne Igartiburu), con expectación incluida por ver el vestido de Cristina Pedroche, con la noticia añadida de su embarazo adelantada por 'Lecturas'. La madrileña Puerta del Sol concentrará la mayor parte de las miradas en Nochevieja, pero también un día antes, con las ya tradicionales precampanadas de Neox. TV-3, en cambio, pondrá el foco en Montjuïc con una noche muy 'eufórica'.

TVE-1: Obregón y los Morancos

Nada menos que 17 años llevaba Anne Igartiburu dando las campanadas en TVE-1. Pero esta Nochevieja será diferente. La cadena ha prescindido de la presentadora el 31 de diciembre y la ha sustituido por Ana Obregón (su 'partenaire' en el 2020, que en 2021 tuvo que ser sustituida a última hora por culpa del covid y que con esta será la quinta vez que se coma las uvas con la audiencia) y el dúo Los Morancos, que debuta en estos menesteres.

Una hora después, Nia y Roberto Herrera tomarán el relevo desde Canarias, en esta ocasión, desde Gáldar (Gran Canaria). La cantante Nia, ganadora de OT 2020, debutará junto a Roberto Herrera, que cumple su 21º aniversario en la retransmisión.

Antes de las Campanadas, será la hora del humor de José Mota con un especial que no se olvida de uno de los personajes del año (en el mal sentido): '¡Sálvese quien Putin!' La Vieja del Visillo deberá seducir a Carlos de III de Inglaterra (interpretado por Josema Yuste) por encargo de los líderes europeos. El programa también parodiará la película Titanic, que acaba de cumplir 25 años, con la colaboración de rostros famosos, como el streamer Ibai Llanos.

Ya después de la Nochevieja será el turno de la música con Feliz 2023, presentado por Chenoa, Rocío Muñoz y el actor colombiano Carlos Torres. Por el escenario pasarán Chanel, el británico Sam Ryder (segundo en Eurovisión 2022), Manuel Carrasco, Pablo López, Abraham Mateo y Ana Mena, Manolo García, Sole Giménez, Blas Cantó, Ruth Lorenzo, Alba Reche, Pastora Soler, Rayden, Gonzalo Hermida, Carlos Baute, Vanesa Martín, Dani Fernández, Lola Indigo, y el representante de Eurovisión Junior Carlos Higes, entre muchos otros.

La 2: Nochevieja a 'Cachitos'

La Nochevieja de La 2 tiene, desde hace un tiempo, nombre propio: 'Cachitos de hierro y cromo'. A partir de las 22.00 horas, el programa que rescata actuaciones del archivo de TVE propondrá 'Cachitos Karaoke', la mejor selección para cantar desde casa. Y a las 23.00 horas será el turno de la gala 'Ya no hay nostalgia como la de antes', presentada por Virginia Díaz e inspirada en la década de los 80, con actuaciones de artistas como Javier Gurruchaga, Christina Rosenvinge, Pablo Carbonell, Pepe Begines y Varry Brava. Tras las Campanadas, tres horas de una cuidada selección del archivo musical de España, aderezadas con sus tradicionales rótulos compuestos de una buena dosis de gamberrismo y unos chistes que siempre consiguen convertirse en 'trending topic' el primer día del año.

TV-3: Campanadas ‘eufóricas’

TV-3 propone una Nochevieja de lo más 'eufórica'. La cadena autonómica saca partido de uno de los fenómenos televisivos del año, el 'talent show' musical catalán, y recurre a uno de sus presentadores, Miki Núñez,) y a la ganadora de la primera edición, Mariona Escoda, para despedir el 2022 y recibir el 2023.

Ambos estarán al frente de las Campanadas desde la avenida de Maria Cristina de Barcelona (23.30), frente a la Font Màgica de Montjuïc, donde el ayuntamiento de la capital catalana ha organizado un gran show de música y pirotecnia que pretende recuperar la espectacularidad de la era precovid.

Justo antes (22.05 horas) irá el 'APM? Resum 2022', con los mejores momentos del año del programa, y, luego, los gags de 'Polònia' presentados por diversas parejas de clones de los políticos: Pedro Sánchez (Pep Plaza) y Pere Aragonès (Jordi Soriano); Carmen Calvo (Agnès Busquets) y Pablo Casado (David Marcé); Ada Colau (Agnès Busquets) y Miquel Iceta (Jordi Soriano); Xavier Trias (Pep Plaza) y Manuel Valls (David Marcé), y Carlos III (Xavi Serrano) y Boris Johnson (Jordi Soriano). No faltará el ritmo de Ay Papá, del artista Rigoberto Borboni, de la Xavineta del Barça y de BadBorbón y Cori me preguntó.

Ya a las las 0.05 horas, tras las Campanadas, seguirá el humor de 'APM? Sessions', que combinará los videoclips del año con frases y momentos televisivos hilarantes.

El año 2023 comenzará en TV-3 con el concierto-recital del tenor Josep Carreras acompañado de la Orquestra del Gran Teatre del Liceu (domingo, 1, 10.40) y, por la noche (22.05), con el espectáculo teatral 'Bona gent' del 'foraster' Quim Masferrer.

Previamente, el viernes, 30, TV-3 habrá ofrecido el 'making off' del concierto de 'Eufòria', celebrado el 16 de julio en el Palau Sant Jordi, al cual asistieron 17.000 personas. Se trata de un documental que recoge la preparación del recital. Además, refleja cómo está siendo la vida de los concursantes fuera del programa. Para disfrutar del concierto completo habrá que esperar hasta el día 6.

TV-3 aprovecha también el nuevo año para ofrecer una miniserie en sus sobremesas, que se emite los días 2, 3 y 4 de enero (16.00 horas): 'Hotel Portofino', ambientada en la preciosa Riviera italiana durante la década de los 20, en pleno auge del fascismo de Mussolini. Y el día 2 (22.05), estrena la comedia teatral 'El gran comediant', dirigida, por Joel Joan y protagonizada por el actor y Xavi Mira, con Anna Sahun, Àfrica Alonso y Eduard Muntada. La obra se inicia cuando surge el conflicto entre Llorenç y Ernest, dos actores con carreras opuestas.

El 33, por su parte, despide el año 2022 y recibe el 2023 con magia. Así, el 31, a les 21.55, ofrece un capítulo de 'Res no és impossible', en el que el Mago Pop deja con la boca abierta a Martina Klein, Toni Cruanyes, Helena Garcia Melero, Tomàs Molina y Francesc Orella, entre otros. Y el domingo, 1 (21.55), emite la 22º gala del Memorial Li-Chang, celebrado en Badalona en febrero. Bajo la dirección artística de Enric Magoo, cuenta con actuaciones de Gerard Borrell, Celia Muñoz, Disguido Magic, Artem Shchukin, Ramó & Alegria y Arno.

Ya a las 23.30, el canal recupera el concierto 'Nit col·lectiva!' de la Companyia Elèctrica Dharma, con motivo de los 50 años de la formación. Con este recital de 2011 en el Palau de la Música Catalana, en el que colaboró Roger Mas, Obrint Pas y Mesclat, el grupo hizo un punto y aparte tras 37 años en los escenarios

Antena 3 TV: Cristina Pedroche y Chicote

Tras haber conseguido las Campanadas más vistas de su historia y ser la primera televisión privada en liderar, estas Navidades, Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a vestir sus mejores galas y a juntarse con los espectadores en los últimos minutos del año para recibir al 2023, en directo y desde la Puerta del Sol.

Previamente, Eva González y Roberto Leal serán los encargados de conducir el especial 'Adiós, 2022'. Los presentadores despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en esto últimos 12 meses en Atresmedia, dando paso a bloques de 'zapping'. Este especial está grabado en el palacio de Dueñas, en Sevilla.

Antes de las Campanadas, la cadena emitirá el filme 'El hombre de acero' y, después, el ya tradicional karaoke 'Cantando al 2023'.

En la víspera de la Nochevieja, 'La ruleta de la suerte' dedicará un programa a la familia política. Asimismo, la música será la protagonista del programa del martes 3, con tres concursantes y sus instrumentos. Como en años anteriores, el jueves 5 concursarán tres padres y tres madres con hijos pequeños. Asimismo, en la noche del domingo de Año Nuevo se ofrecerá una nueva entrega de la serie turca Secretos de familia.

La Sexta: Dani Mateo y Cristina Pardo

Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta. Pardo, presentadora de 'Más vale tarde', repite, por sexto año consecutivo, y Mateo, presentador de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio', se vuelve a poner al frente tras debutar el año pasado. Un día antes, el viernes 30, 'Zapeando' se habrá despedido del año con un especial centrado en las Campanadas. Cristina Pedroche dará pistas sobre el vestido que lucirá, que tanta expectación levanta año tras año, y Dani Mateo propondrá de nuevo a la audiencia que vote por el suyo. Valeria Ros llevará una selección de regalos navideños y los 'zapeanders' romperán la piñata. A todo ello se añade el TOP 10 de los vídeos más divertidos del 2022 y un repaso a los mejores momentos televisivos del año.

Neox: La previa de las campanadas

El viernes 30 (23.45), será el turno de las míticas pre-campanadas de Neox, 'Feliz Año Neox', un evento convertido ya en ritual cada temporada televisiva, y que este año tendrá como maestros de ceremonias a Eva Soriano ('Cuerpos especiales' de Europa FM, 'Tu cara me suena') y Miki Nadal ('Zapeando'). Asimismo, el domingo, 1, se emitirá en 'prime time' 'Harry Potter y la piedra filosofal', ya que en este mes de enero se ofrecerán todas las entregas de la saga.

Telecinco: Risto Mejide y Mariló Montero

Risto Mejide y Mariló Montero, presentador y colaboradora del programa de Cuatro 'Todo es mentira' respectivamente, presentarán las Campanadas de Telecinco y Cuatro, acompañados de algunos de los colaboradores habituales del programa de las tardes.

Asimismo, como ya hizo en la noche de Nochebuena, la cadena ofrecerá una gala de '¡Viva la fiesta!', presentada por Jesús Vázquez y Verónica Dulanto. En '¡Viva la Fiesta en Nochevieja!' se subirán al escenario Álvaro de Luna, Nyno Vargas, José Mercé, Café Quijano, Indigo, Diana Navarro, Conchita, Azúcar Moreno, Medina Azahara, Abraham Mateo y Lérica, La La Love You, Henry Méndez y Nena Daconte, entre otros artistas, así como el cómico y creador digital Jorge Cremades.

Además, las galas navideñas incluirán las actuaciones de varios artistas que han participado en 'Got Talent España' como la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de 'Got Talent España 6' y finalista de la última temporada de 'America’s Got Talent', los magos Kevin Micoud y Jordi Caps y los bailarines Dakota et Nadia.

Cuatro: Citas especiales en ‘First dates’

El restaurante de 'First Dates' se transformará la última noche del año en una auténtica discoteca para rendir homenaje al célebre local neoyorquino Studio 54. Diversión y pasión se darán la mano en una noche especial en la que Carlos Sobera, el 'staff' del restaurante y los solteros que acudirán al programa en busca del amor se vestirán de fiesta y se sumergirán en la magia del dorado, los brillos, la música y el glamur para dar la bienvenida al nuevo año.