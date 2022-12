Además de por sus raíces familiares -es hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado-, Rocío Flores es muy popular por su actividad en redes sociales. En internet acostumbra a mostrarse muy natural con sus seguidores, algo que hace que también sean muchas las marcas que piquen a su puerta para anunciarse en su Instagram.

En su cuenta aprovecha para compartir diferentes look y sacar adelante una cerrar de influencer que va viento en popa con cera de un millón de seguidores en Instagram. No obstante, su faceta mediática se ve eclipsada por las polémicas que envuelven a su familia, sobre todo desde las dos docuserie que protagonizó su madre, Rocío Carrasco en Telecinco y el polémico despido de su padre, Antonio David Flores, de Mediaste así cómo su posterior lucha contra la cadena y sus presentadores.

Ejemplo de ello es uno de los últimos post que ha colgado Rocío en su cuenta. "Mi propuesta ideal para que brilléis en estas fiestas", publicaba en su perfil con una foto en la que sale con un favorecedor vestido de fiesta.

También ha compartido una imagen con su hermana pequeña, que acaba de cumplir 10 añitos. "10 añitos hace hoy mi bebé. Ella es mi regalo de la vida, toda la vida. Te ama tu tata", escribía.

No obstante, da igual lo que Rocío Flores haga o lo alejada que este de la televisión y la prensa del corazón. En cada post que comparte siempre aparecen usuarios criticando su actitud. "Más vale que quieras a Olga después de lo que te a ayudado si quieres a tu hermana quiere algo a su madre". "Así que Rocío, con todo lo que Marta hace, hizo a Olga y no va a parar, no puedes decir mierda de sociedad, viendo lo que también hace con la exposición de tu hermana. Tanta necesidad tiene de competir con Olga? Soy madre y si la novia de mi ex utiliza así a mi hija desde luego que tomó medidas legales y estaría en todo mi derecho. Porque no es lo que diga el padre, es lo que dicen el padre y la madre. Mira que yo creo que llevan desde muchisimo antes de ir Olga a supervivientes desde que salió de GH vio. Porque más daño a Olga??? Que triste ver a una mujer la actual pareja de tú padre utilizando a sus hijos para ser ella la más. El día que tengan un hijo como se ve públicamente que es, va a quitar del medio todo lo que haga un mínimo de sombra al bebé que tenga. Siempre de tu lado. Pero en todo esto NO ROCÍO", son algunos de los comentarios que aparecen.

SEso sí, la influencer también cuenta con seguidoras que le apoyan y la defienden de los haters. "Alucinante los comentarios... Vamos a ver (por desgracia, la mayoría señoras) ¿Podéis dejar de cuestionar cualquier cosa que haga esta muchacha? ¿Qué tendrá que ver ahora que si la foto es antigua y las tonterías que estáis diciendo? Es criticar por criticar.".