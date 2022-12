A lo largo de los últimos años (lleva más de una década en antena en Telecinco), Sálvame ha sido uno de los programas que más ha dado que hablar de la pequeña pantalla. No en vano han sido muchas horas de televisión. Hay quién dice que incluso demasiadas. Cada tarde si algo ha tenido característico el programa producido por la Fábrica de la Tele es que ha sabido reinventarse.

Y es que por sus manos han pasado varias crisis. Entre ellas la última y más gorda, la de la audiencia que trataron de paliar (en cuanto Pasapalabra abandonó Telecinco en camino a Antena 3) con multitud de estrategias. Primero se resucitó el Sálvame Tomate en un claro homenaje a Aquí Hay Tomate que además coincidió en el espacio y en el tiempo con la vuelta de Carmen Alcayde. También se dijo espacio a Terelu y a María Patiño para que condujeran su particular Sálvame Lemon Tea.

Pero es que además Sálvame ha sabido extenderse por toda la parrilla televisiva porque además de su ya tradicional Deluxe han hecho otros formatos como el Media Festival o la Última Cena en la que sus personajes han ido pasando por diferentes pruebas.

E, incluso, han participado en realities. Porque lo cierto es que cuando el dinero para las grandes entrevistas empezó a fallar fue cuando estos propios personajes tuvieron que ser los que salieran en las informaciones y los que las comentaran todo a la vez.

Hace unos días el programa nos demostró que sigue siendo capaz de sorprendernos sacando nada más y nada menos que a un caballo que desde la calle (era una persona con una máscara) aseguró que tenía imágenes de tres mujeres del programa que habían sido pilladas “rajando”. Lo cierto es que todo acabó quedando (como habitualmente) en un cebo mejor o peor armado pero del que sacar poca noticia.

En este caso según el caballo (más bien la persona que iba bajo la máscara) habían sido Terelu, Borrego, Patiño, Chelo y Ana María Aldón las presentadoras (o colaboradoras) de Sálvame a las que se pilló con las manos en la masa “rajando” de varias compañeras. El caballo estuvo en todo momento en el plató exterior, en la calle enfrente del bar situado frente a Telecinco.

La polémica no deja ni un minuto a Sálvame, el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, que durante toda su historia ha tenido que lidiar con un montón de denuncias de distinto calado a la que se sumará una nueva.

Y es que sus colaboradores no son ajenos a la polémica y han obligado incluso a tener que afrontar demandas como la que en octubre de este año les presentó Cayetano Martínez de Irujo, que obligó al programa a pagar una multa de 50.000 euros en concepto de indemnización por su derecho al honor debido a una información que habían realizado en el año 2017. El propio Jorge Javier tuvo que leer en el programa la parte dispositiva de la sentencia y con tratamiento informativo.

Incluso se denuncian entre los propios colaboradores. El año pasado, Terelu Campos anunció que iba a demandar a Kiko Hernández por dedicarle unas palabras que no fueron de su agrado. Kiko le soltó que Carmen Borrego, su hermana, "tiene más humildad que tú. No soportas que Carmen esté trabajando aquí y que me lleve bien con tu madre... luego dices vamos a querer a mi madre y ¿tú qué haces? cuando te interesa a pillar, te sientas en un plató a qué. No he contado ni la mitad de la comida con tu madre. Ni te trago a ti, ni a tu hija". Unas palabras que no le sentaron nada bien a la presentadora, quien amenazó con denunciar.

Continuidad en entredicho

Estos son algunos ejemplos de lo que ocurre en este programa cuya continuidad siempre parece estar en entredicho, sobre todo después de la marcha del que fuese su consejero delegado, Paolo Vasile, quien había apostado por este formato que cubre gran parte de las tardes de la cadena.

Pero ahora parece que va a llegar una nueva denuncia, nuevamente de una colaboradora, Belén Rodríguez, que no ha vuelto a pisar el programa desde que se enfrentó a Kiko Hernández. Una polémica que hizo que la amistad que había entre ambos desapareciera. La colaboradora tampoco se lleva demasiado bien con Jorge Javier Vázquez, quien aseguró que tenía bloqueada a Belén Rodríguez en su teléfono móvil.

Fue el propio Kiko Hernández quien aseguró que su examiga había denunciado al programa. "Va a llegar en breve", dijo en antena, aunque también comentó que conocidos de la colaboradora le habían aconsejado que retirase la demanda porque estaba jugándose el puesto. "¿Cómo vas a denunciar a la empresa que te paga", señaló el colaborador.