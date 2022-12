La celebración del Día de los Inocentes también llegó a la última edición de Sálvame, en la que decidieron utilizar el supuesto embarazo de Belén Esteban para ver cómo reaccionaba una de sus colaboradoras, que en ese momento no estaba en el programa.

Chelo Gª Cortés estaba en un avión a punto de despegar para viajar a Madrid cuando recibía una llamada de Belén Esteban que le anunciaba una noticia “top secret”: “Estoy embarazada y quiero hacer una exclusiva con mi revista, pero quiero que la entrevista me la hagas tú”, decía. La reacción de la colaboradora era de alegría, pero también le daba un consejo a Belén que desataba la polémica en el plató de 'Sálvame' con Kiko Hernández.

28 de diciembre, día de los inocentes y Chelo Gª Cortés se ha convertido en el blanco de la broma de 'Sálvame'. Belén Esteban la llamaba para contarle que estaba embarazada y la colaboradora reaccionaba encantada: “¿De verdad? Encantada”, decía Chelo que intentaba disimular su alegría dado que estaba en un avión rodeada de gente: “No puedo expresar la alegría que me da, pero no sabes es el mejor regalo que me podías hacer este año”.

Belén iba más allá y se centraba en cuestiones prácticas, tenía un problema de localización y le pedía a Chelo que le prestara su jardín. “¡Pero es enano!”, respondía la colaboradora y le ofrecía la casa de un amigo.

“Mañana te veo y te doy todos los datos, no quiero que se filtre porque ya he estado en un hospital”, añadía Belén y pedía consejo a su amiga sobre las personas a las que debía contárselo sin peligro de filtraciones: “¡Uf! Esto es complicado, es fastidiado porque se va a filtrar, Belén. Yo creo que solo a María y a Gema, ya sé que quieres a Hernández, pero se va a filtrar”.

Unas palabras que, por supuesto, no han gustado a Kiko. “¡¿Qué he filtrado yo a lo largo de mi vida?!”, decía enfadado en el programa. Belén Esteban intervenía en ‘Sálvame’ para pedir perdón a Chelo y darle las gracias: “Quiero decir lo buena amiga que es, no os imagináis lo cariñosa que fue”.