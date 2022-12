Rafa es, junto a Orestes, uno de los concursantes más veteranos del programa Pasapalabra en Antena 3. Lleva meses compitiendo para llevarse para casa el bote del rosco de Pasapalabra que está a punto de alcanzar los dos millones de euros. Sin embargo, aunque no haya ganado el bote todavía, sí que ha acumulado una importante cantidad de dinero, debido a que cada vez que acaba ganando uno de los programas, también se lleva un premio económico.

Y aunque el veterano es Orestes, es verdad que Rafa es un fuerte contrincante, y se hace difícil conocer quién va a ganar en cada programa, ya que están los dos muy igualados. De hecho, cualquiera podría pensar que tienen un pacto secreto entre ambos para repartirse el premio. Esto es algo que les preguntó el mismo Pablo Motos durante la entrevista que concedieron hace unos días en el programa El Hormiguero. Al respecto de esta pregunta, ninguno de ellos confirmó que tuvieran un pacto. Algo normal, ya que estarían incumpliendo las normas del programa y eso les dejaría a los dos sin opciones para llevarse el bote de casi dos millones de euros que supone resolver el bote del rosco.

Orestes acumula más de trescientos programas y tiene ya en su cuenta corriente 183.000 euros. Mientras que Rafa ha estado casi en la mitad de programas que su oponente, 148. Un tiempo en el que también ha conseguido vencer a Orestes en más de una ocasión, con lo que también se ha llevado un importante premio económico.

Premio

Eso sí, un premio que queda muy lejos del bote de casi dos millones de euros que está al caer. Y es que los dos concursantes se han quedado a muy pocas palabras de resolverlo. Eso sí, no parece tarea fácil ya que las preguntas que quedan por resolver suelen ser muy complicadas y no permiten un golpe de suerte. Algo normal, ya que dos millones de euros no es una cantidad baladí, pero es claro que será dentro de muy poco cuando uno de los dos, Orestes o Rafa, se hagan con el ansiado bote.

Pero, ¿cuánto dinero lleva acumulado Rafa? Pues con 148 programas, la cantidad de dinero que tiene en su cuenta del programa, que ya nadie puede quitarle, ya que están garantizados, es de 100.800 euros, casi la mitad que lo que acumula su oponente y muy lejos del bote de dos millones de euros. Sin embargo, tampoco es que sea una cantidad de dinero pequeña, y seguro que Rafa le dará un buen uso.