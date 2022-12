Desde hace meses se habla de un distanciamiento entre Olga Moreno y Rocío Flores. Todo comenzó cuando Antonio David anunciaba su separación de la madre de su hija Lola, un momento que afectaba a la nieta de la Jurado, aunque aseguraba públicamente que entre la exmujer de su padre y ella siempre existiría una buena relación por ser la madre de su hermana y por todos los años que llevan juntas.

Pero lo cierto es que no está siendo así. Tiempo después, Olga protagonizaba una exclusiva que no le hizo gracia a Rocío y esto ya provocó un distanciamiento entre ambos, pero lo cierto es que la nueva relación de la ganadora de 'Supervivientes' con Agustín Etienne, su representante, desató un malestar que ha sido difícil de tapar públicamente.

Ahora, parece que la 'guerra' ha comenzado entre ellas. Ha sido el cumpleaños de Lola lo que ha hecho estallar todo. Hace unos días Olga celebraba el cumpleaños de su hija y colgaba una imagen a su perfil de Instagram, lo que no tuvo ninguna repercusión... pero sin embargo, la celebración del mismo con Antonio David y Rocío, sí.

La pequeña disfrutaba de una fiesta sorpresa en un conocido restaurante madrileño y que organizaba Marta Riesco, a quien Rocío le agradecía públicamente todo lo que se había volcado para conseguir un hueco. La nieta de la Jurado colgaba en redes vídeos e imágenes de su hermana, algo que no ha sentado nada bien a Olga y que le ha recriminado públicamente:

"Debido a la cantidad de mensajes que ha recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo, para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24h. GRACIAS por estar siempre".

Con este mensaje, Olga deja claro que no le ha sentado nada bien los vídeos e imágenes que se han colgado en las redes sociales sobre su hija en la celebración de cumpleaños junto con su padre y hermana... pero eso no es todo. Rocío también ha subido unos stories 'contestándola' de alguna manera.

"Absoluta vergüenza me da la cantidad de BARBARIDADES que recibo día tras día y minuto tras minuto" comenzaba diciendo la joven y aseguraba que "el bienestar de los míos y el mío propio" es lo que más le importa en esta vida y terminaba el mensaje dejando claro que "seguiré intentando hacer lo más feliz que pueda a mi gente".

De esta manera, parece que la relación entre Olga y Rocío está más tensa que nunca, algo que nunca pudimos imaginar, pero que ya muchos presagiaron cuando Antonio hizo pública su relación con la periodista Marta Riesco.

Además de por sus raíces familiares -es hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado-, Rocío Flores es muy popular por su actividad en redes sociales. En internet acostumbra a mostrarse muy natural con sus seguidores, algo que hace que también sean muchas las marcas que piquen a su puerta para anunciarse en su Instagram.

En su cuenta aprovecha para compartir diferentes look y sacar adelante una cerrar de influencer que va viento en popa con cera de un millón de seguidores en Instagram. No obstante, su faceta mediática se ve eclipsada por las polémicas que envuelven a su familia, sobre todo desde las dos docuserie que protagonizó su madre, Rocío Carrasco en Telecinco y el polémico despido de su padre, Antonio David Flores, de Mediaste así cómo su posterior lucha contra la cadena y sus presentadores. Ejemplo de ello es uno de los últimos post que ha colgado Rocío en su cuenta. "Mi propuesta ideal para que brilléis en estas fiestas", publicaba en su perfil con una foto en la que sale con un favorecedor vestido de fiesta.

También ha compartido una imagen con su hermana pequeña, que acaba de cumplir 10 añitos. "10 añitos hace hoy mi bebé. Ella es mi regalo de la vida, toda la vida. Te ama tu tata", escribía.

No obstante, da igual lo que Rocío Flores haga o lo alejada que este de la televisión y la prensa del corazón. En cada post que comparte siempre aparecen usuarios criticando su actitud. "Más vale que quieras a Olga después de lo que te a ayudado si quieres a tu hermana quiere algo a su madre". "Así que Rocío, con todo lo que Marta hace, hizo a Olga y no va a parar, no puedes decir mierda de sociedad, viendo lo que también hace con la exposición de tu hermana. Tanta necesidad tiene de competir con Olga? Soy madre y si la novia de mi ex utiliza así a mi hija desde luego que tomó medidas legales y estaría en todo mi derecho. Porque no es lo que diga el padre, es lo que dicen el padre y la madre. Mira que yo creo que llevan desde muchisimo antes de ir Olga a supervivientes desde que salió de GH vio. Porque más daño a Olga??? Que triste ver a una mujer la actual pareja de tú padre utilizando a sus hijos para ser ella la más. El día que tengan un hijo como se ve públicamente que es, va a quitar del medio todo lo que haga un mínimo de sombra al bebé que tenga. Siempre de tu lado. Pero en todo esto NO ROCÍO", son algunos de los comentarios que aparecen.