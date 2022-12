Cristina Pedroche ultima ya los últimos detalles para que todo salga perfecto de cara a las Campanadas 2022-23. La vallecana estará en la Puerta del Sol despidiendo el año por novena vez, desde que se estrenara en 2014. La presentadora ha ido ganando audiencia a medida que ha crecido su experiencia acompañando a los espectadores en el momento de tomarse las uvas, hasta superar por primera vez a La 1 de TVE el año pasado, cuando registró un excepcional 33,7% de audiencia, y aventajó en más de 11 puntos a la cadena pública.

Algo de culpa ha tenido en todo esto su vestido o look en la Nochevieja, pues se convierte en el tema del momento, no solo a la hora de tomarse las uvas, sino desde varios días o incluso semanas antes y después de este momento. Cristina Pedroche es la más buscada en la noche del 31, y antes de que llegue ese día, le ha concedido una entrevista a El Confidencial.

En ella, la presentadora asegura que dar las Campanadas es todo un reto personal, y también ha dado detalles de la preparación de su vestido para este año. "Habrá gente a la que no le guste, aunque este año no sé yo si habrá a la que no le guste. Es provocador" ha afirmado sobre el atuendo que llevará para despedir el año. Además, cuenta que nunca le da detalles a su marido, Dabiz Muñoz, pero esta vez "ha estado involucrado desde el principio".

Pedroche también ha hablado del dato de audiencia, del que dice que "el dato me da igual" porque su trabajo es los 364 días restantes, y además, revela que no va a cobrar más por obtener un dato más elevado de audiencia, ya que tiene contrato de cadena. Del dato, también ha confesado que sabía que ocurriría el histórico sorpasso tarde o temprano porque "la tendencia era al alza y justo en Televisión Española Ana Obregón se puso mala".

Respecto a Ana Obregón, y la indirecta que le lanzó en su visita a 'La Noche D' el pasado mes de mayo, también se ha pronunciado. "Es un sueño que Ana Obregón hable de mí. Que no le gusta lo que llevo, perfecto, pero que se fije en mí es un sueño" respondía la colaboradora de 'Zapeando'.

Por último, Cristina le ha pedido sus deseos al 2023, y televisivamente, espera poder volver a presentar un programa. "Cada vez que sale un programa nuevo tengo la esperanza de que me lo den a mí. Luego veo que no y me desilusiono, pero enseguida pienso que será el siguiente".